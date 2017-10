Der Zeitgeist ShareITY e.V. mit ProjektprÃ¤sentation zu den einander.Aktionstagen 2017 in Mannheim

Als Bündnispartner im Mannheimer Bündnis für ein Zusammenleben in Vielfalt und Unterzeichner der Mannheimer Erklärung engagiert sich der Verein Der Zeitgeist ShareITY e.V. für ein respektvolles Miteinander in der Stadtgesellschaft. In der Zeit vom 30.09. bis zum 28.10.2017 finden die „einander.Aktionstage“ statt, bei denen sich zahlreiche Bündnispartner*innen mit insgesamt 114 Einzelveranstaltungen beteiligen. So auch Der Zeitgeist ShareITY e.V. mit einer Projektpräsentation über die aktuellen Projekte des Vereins samo.fa und KoMo Stadt.

Im Rahmen des durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlingen und Integration geförderten Projekts samo.fa werden die Erfahrungen, Fähigkeiten und das Engagement von Menschen mit eigener Migrationsgeschichte in die lokalen Netzwerke der Arbeit mit Flüchtlingen eingebracht.

Das zweite Projekt des Vereins Der Zeitgeist ShareITY e.V. nennt sich KoMo Stadt und wird durch das Bundesministerium des Innern gefördert. KoMo Stadt möchte durch die Erstinformation in Form von Stadtplänen sowie Verweisberatung von neuzugewanderten Geflüchteten mit guter Bleibeperspektive niederschwellig und nachhaltig Informationen anbieten, die diesen Menschen eine erste Orientierung in Mannheim verschaffen.



Wann: 05.10.2017 / 18 Uhr

Wo: Stadthaus N1 / Raum 52/53 / 68161 Mannheim

Eintritt frei