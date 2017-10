Cobot-Starterpaket von Rethink Robotics

Muenchen, 5. Oktober 2017 - Rethink Robotics erleichtert mit seinem umfassenden Industry 4.0 Collaborative Robot Starter Kit fuer kleine und mittlere Unternehmen (KMU) den Einstieg in die Industrie 4.0. Das Angebot gilt europaweit und laeuft bis zum 24. November 2017.Das Cobot Starter-Kit besteht aus zwei Sawyer Robotern, zwei ClickSmart Greifer-Kits und zwei mobilen Sockeln. Der Anbieter stellt zudem die schnelle und reibungslose Inbetriebnahme sicher: Im Paket inbegriffen ist ein eintaegiger Installationsservice durch Rethink Robotics sowie ein eintaegiges Training vor Ort durch lokale Partner. Danach sind die kollaborativen Roboter umgehend einsatzbereit und koennen ihre Vorteile fuer die Produktion voll ausspielen. Das Aktionsangebot erleichtert bisher noch Unentschlossenen die Entscheidung, sich selbst von den Vorteilen zu ueberzeugen, die Cobot-Loesungen von Rethink Robotics fuer die Automatisierung bieten."Mit unserem Industry 4.0 Collaborative Robot Starter Kit erleichtern wir KMU den Einstieg in das Arbeiten mit kollaborativen Robotern. Damit ist der entscheidende Schritt in eine digital vernetzte Produktion getan, denn Cobots lassen sich mit anderen Maschinen und Sensoren verbinden und bieten so die Grundlage fuer eine flexible Produktion. Deshalb bieten wir neben der Hard- und Software auch die kostenlose Implementierung und einen Tag Training an. Anschließend koennen auch Nicht-Spezialisten ihre neuen Roboter-Kollegen schnell und einfach fuer neue Aufgaben anlernen. Die Kombination aus zwei Sawyer Cobots hat sich zudem bei unseren Kunden bewaehrt: "Ein Cobot unterstuetzt die Produktion und Wertschoepfung, der zweite steht waehrenddessen zum Testen weiterer Applikationen bereit. So koennen Kunden ohne Produktionsausfall weitere Aufgaben testen, die sie mit unseren Cobots flexibel automatisieren koennen", erklaert Darius Wilke, Director European Business bei Rethink Robotics, die Vorteile des Starterpakets.Bei Herstellern auf der ganzen Welt ist die industrielle Automatisierung zur Prioritaet geworden. Dies liegt daran, dass Unternehmen nach kosteneffizienten Wegen suchen, um auf dynamische Kundenanforderungen, Fachkraeftemangel und den globalen Wettbewerb zu reagieren. Rethink Robotics zeigt mit seinen vollstaendig integrierten Cobot-Loesungen aus einer Hand, wie es geht: Sawyer Cobots koennen sicher neben Mitarbeitern eingesetzt werden, passen sich flexibel an unterschiedliche Arbeitsgaenge an, arbeiten mit hoher Praezision und koennen auch von Nicht-Spezialisten bedient werden. Sie sind damit die erste Wahl fuer Hersteller, die Produktivitaet und Qualitaet ihrer Arbeitsvorgaenge steigern wollen. Der auch fuer kleine und mittlere Unternehmen erschwingliche Preis sorgt zudem dafuer, dass sich die Anschaffungskosten schnell amortisieren.Mehr Informationen ueber Rethink Robotics unter www.rethinkrobotics.com/de/



Bildinformation: (Bildquelle: @ Rethink Robotics)