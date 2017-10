Die Winter-Lounge

In der Feuerschale knistert es, die Wintersonne wärmt das Gesicht: Bei frostigen Temperaturen wird es auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten erst richtig gemütlich. Möglich machen das hochwertige Outdoor-Möbel, die das ganze Jahr über draußen bleiben. Mit komfortablen Auflagen im Rücken und einer Kuscheldecke auf den Beinen lassen sich hier auch Herbst und Winter genießen.Kaum wird es draußen kühler, zieht es viele in die Innenräume zurück. Doch auch in der kalten Jahreszeit hat die Natur einiges zu bieten. Vom gemütlichen Gartenstuhl aus lässt sich das Schauspiel besonders gut beobachten. "Wer bei Outdoor-Möbeln auf Qualität achtet, kann sie ganzjährig nutzen. Denn Temperaturschwankungen und Witterungseinflüsse verkraften sie problemlos", versichert Joachim Böttinger vom Gartenmöbel-Hersteller acamp.Gute Qualität zahlt sich ganzjährig ausHersteller wie acamp setzen bei Streckmetallmöbeln auf solide Oberflächenversiegelungen, die Rost und einem Ausbleichen durch UV-Licht vorbeugen. "Die Güte testen wir mit ausgeklügelten Verfahren aus der Autoindustrie", erklärt Joachim Böttinger. Auch Aluminium-Möbel sind durch eine Hightech-Beschichtung vor Oxidation geschützt. Geflecht besteht aus hochwertigem Kunststoff, der pflegeleicht ist und nicht ausbleicht.Weiche Auflagen schaffen mehr SitzkomfortEin Qualitätsmerkmal für Gartenmöbel sind passgenaue Auflagen. Zu jeder acamp-Serie bietet der Polsterspezialist BEO-Garden eine große Auswahl an aktuellen Farben und Prints. Warum die Sitzgruppe nicht einmal in herbstlichen Orangetönen gestalten? Oder passend zur Adventszeit in kräftigem Rot dekorieren? Die Kissen und Auflagen sind in chemikalienfreier Öko-Tex-Standard-100-Qualität erhältlich und bringen Farbe ins Spiel.Abdeckhüllen bieten unkomplizierten SchutzEine wasserdichte Abdeckung schont die Sitzgruppe ganzjährig - schnell und unkompliziert. Hersteller von Qualitätsmöbeln bieten die Hüllen in verschiedenen Maßen für Sitzgruppen, Bänke oder Gartenliegen. Wer an schönen Wintertagen im Garten sitzen möchte, entfernt die Abdeckung mit einem Handgriff, eine aufwändige Reinigung vor der Nutzung entfällt.



Bildinformation: acamp stilo Lounge Set 4-teilig