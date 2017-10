Sawyer von Rethink Robotics nun TUEV-zertifiziert

Muenchen, 4. Oktober 2017 - Rethink Robotics ist ein Pionier fuer die sichere Zusammenarbeit von Mensch und Roboter. Nun zertifizierte TUEV Rheinland den Rethink Robotics Cobot Sawyer anhand der internationalen Sicherheitsnorm ISO 10218-1:2011. Damit bestaetigt der unabhaengige Pruefdienstleister, dass Sawyer den Sicherheitsanforderungen gemaeß ISO 10218-1 entspricht. Zudem wurde auch die Steuerungsarchitektur, der sogenannte Safety Controller Circuit von Sawyer, anhand des Standards ISO 13849-1 als funktional sicher gemaeß Performance Level d Category 3 eingestuft. Damit erfuellt Sawyer die im Rahmen der Risikobeurteilung erforderlichen Schutzmaßnahmen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.Kollaborative Roboter unterstuetzen und entlasten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion, aber auch im Service, und ergaenzen deren Faehigkeiten. Mensch und Maschine arbeiten sicher und effizient in Industrieumgebungen zusammen, ohne sich gegenseitig zu beschaedigen. Sawyer, der Cobot von Rethink Robotics, ist fuer zahlreiche Applikationen anwendbar. Er uebernimmt monotone, riskante oder unergonomische Aufgaben und hilft, Personalengpaesse zu beseitigen.Sawyer verfuegt ueber sieben Achsen und kann dank seiner Beweglichkeit auch in raeumlich beschraenkten Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Mithilfe intelligenter Kraftsteuerung bestimmt der Cobot seinen Krafteinsatz genau und trifft adaptive Entscheidungen - er arbeitet deshalb nicht nur mit hoher Wiederholungsgenauigkeit (+/- 0,1 mm), sondern kann auch Hand-in-Hand mit Mitarbeitern eingesetzt werden.

Rethink Robotics transformiert die Fertigungsbranche mit smarten, kollaborativen Robotern. Sein Roboter Sawyer automatisiert Taetigkeiten, die traditionelle Automatisierung bisher nicht abdecken konnte. Sawyer wird durch die Softwareplattform Intera gesteuert und passt sich alltaeglichen Handlungsszenarien an, was schnelle Anwendungswechsel ermoeglicht. Produzenten aller Art, Groeßen und Branchen der Fertigungsindustrie erhalten so eine vielseitige Automatisierungsloesung, die schnell zu implementieren und leicht zu nutzen ist, mehr Flexibilitaet gewaehrt, Kosten reduziert und Innovationen beschleunigt.Das US-Unternehmen mit Hauptsitz in Boston, Massachusetts, bietet die Rethink-Produkte in Asien, Europa und Nordamerika an. Die Investoren sind Bezos Expeditions, CRV, Highland Capital Partners, Sigma Partners, DFJ, Two Sigma Ventures, GE Ventures und Goldman Sachs. Mehr Informationen ueber Rethink Robotics sind unter www.rethinkrobotics.com/de , auf dem Twitter-Kanal @RethinkRobotsDE und bei LinkedIn zu finden.