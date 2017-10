TDE 2017 - Tag der Deutschen Einheit

Friedliche Einheitsfeier in Mainz. Volle Straßen, viele Polizisten, aber alles verlief friedlich:Rheinland Pfalz und die Stadt Mainz haben eine positive Bilanz der zweitägigen Feier zum Tag der Deutschen Einheit gezogen."Ich bin überglücklich, es war ein tolles Fest", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer zum Abschluss des offiziellen Programms am Dienstag in Mainz. Obwohl das sicherlich nicht das einfachste Jahr ist für die Deutsche Einheit." Jetzt komme es darauf an, "den Zusammenhalt inDeutschland insgesamt weiter zu stärken".Der Sicherheitsbereich um Dom und Rheingoldhalle war während der offiziellen Feierlichkeitenpraktisch komplett abgeriegelt. Am Montag waren 3.100 Polizisten im Einsatz, am Dienstag 4.300. Die Zufahrtswege sollen ab Mittwoch wieder frei sein, Busse und Bahnen bis Ende der Woche normal fahren. Zu den Sicherheitsvorkehrungen für das Fest sagte Dreyer, diese hättennotgedrungen höchste Priorität gehabt. Sie sei froh, dass die Feiern ohne negativeVorkommnisse geblieben seien. Auch nach Angaben der Polizei gab es keine außergewöhnlichenZwischenfälle. Die hohen Sicherheitsvorkehrungen seien von den Besuchern positiv aufgenommen worden. "Aus polizeilicher Sicht sind wir mit dem Tag sehr zufrieden", sagte einePolizeisprecherin. Die protokollarischen Veranstaltungen seien absolut pünktlich und reibungslosabgelaufen.Oberbürgermeister Michael Ebling dankte den Mainzern, dass sie Verständnis für die mit dem Fest verbundenen Beeinträchtigungen gezeigt hätten. Die Landeshauptstadt habe sich präsentieren können und gezeigt, dass sie die "Festlichkeit mit Lebensfreude verbinden" könne.Auf den Straßen sei es sehr voll gewesen. Eine Schätzung zur Besucherzahl soll es am Mittwochgeben. Am Montag, dem ersten Tag des Bürgerfestes, waren rund 150.000 Besucher gekommen. Wer wollte, konnte an den Ständen der 16 Länder eine Deutschlandreise unternehmen oder Konzerte von den Ost-Rockern Karat bis Singer-Songwriter Tim Bendzkohören. Auch am Dienstagabend wurde in Mainz bei Auftritten von Laith Al-Deen, Max Giesingeroder der Band Silly weitergefeiert. Mit einem Fest samt großer Show und Feuerwerk am Rheinging die Großveranstaltung dann am Abend zu Ende.Die Feierlichkeiten stehen im Zeichen von Schwarz-Rot-Gold, den Farben des Hambacher Festes1832, der "Wiege der deutschen Demokratie". Sie wurde zum Symbol unserer demokratischenKultur, stehen für Rheinland Pfalz und Deutschland, die deutsche Wiedervereinigung und inzwischen auch für ein weltoffenes Deutschland.Im nächsten Jahr lädt Berlin zur Einheitsfeier. Dreier übergab symbolisch den Staffelstab desBundesratspräsidenten an Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller. Offiziell übernimmt Müller das Amt Anfang November. Dreyer schenkte dem gelernten Buchdrucker in der Stadt von Johannes Gutenberg eine Druckerpresse aus Holz.Info: presse ripFoto: h.e.schiewer oestrich-winkel



