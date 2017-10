Pressemitteilung von primion Technology AG

IT-Sicherheitsexperten stehen Rede und Antwort zu allen Fragen der Sicherheit von Rechenzentren



Besuchen Sie uns in Halle 10.0, am Stand 10.0-320 der Peak Solutions GmbH.

Vom 10. - 12. Oktober 2017 dreht sich auf der it-sa in Nürnberg alles um die IT-Sicherheit. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Austausch mit den führenden Branchenexperten und informieren Sie sich über die neuesten Produkte und Dienstleistungen der primion Group.

primion ist als einer der Top 5-Unternehmen in Europa führend im Bereich integrierter Sicherheitssysteme.

Unsere Lösungen sind weltweit bei über 5.000 Kunden im Einsatz. Zu unseren Kunden zählen unter anderem große Telekommunikationsunternehmen, Unternehmen aus der Automobilbranche, Pharmakonzerne, Krankenhäuser, Behörden und internationale Flughäfen.

primion bietet Schutz und Sicherheit rund um die Uhr. Unsere Systeme erleichtern Abläufe im Unternehmen. Von der Beratung über die Installation bis zum Support erhalten unsere Kunden alles aus einer Hand.

Bündeln Sie Ihre Sicherheitsanwendungen übersichtlich und effizient auf einer einzigen Plattform. Das erleichtert den Überblick und die Steuerung der Prozesse. Und Sie konzentrieren sich auf eine einzige Software-Applikation.

psm2200 von primion überwacht und steuert alle angeschlossenen Gewerke

wie z. B. die Zutrittskontrolle, Videoüberwachung, Brand- und Einbruchmeldetechnik und vieles andere mehr. Fremdsysteme oder bereits vorhandene Systeme der Sicherheitstechnik können ebenfalls integriert werden. Einarbeitungszeiten werden erheblich reduziert und Folgeprozesse im Ernstfall automatisiert gesteuert.

Durch die Integration der Lösungen der Opertis GmbH haben wir unser Produktportfolio um zusätzliche Komponenten für elektronische Schließanlagen erweitert.

Bildinformation: primion auf der it-sa Nürnberg: Halle 10.0 Stand 10.0-320

Die primion group mit der primion Technology AG in Deutschland, der primion S.A.S. in Frankreich, der primion-Digitek in Spanien und GET in Belgien betreut mit rund 400 Mitarbeitern und zahlreichen Systempartnern ca.5.000 zufriedene Kunden weltweit.

primion ist im Markt der Zutrittskontrolle, Zeitwirtschaft und der Sicherheitstechnik einer der führenden Anbieter in Europa. Kunden von primion sind z.B. der Industriepark Höchst, die Deutsche Telekom, die Bundeswehr, Solvay und Inditex-Zara.



primion auf der it-sa Nürnberg: Halle 10.0 Stand 10.0-320

