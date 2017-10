Brandneu – WILIT Schreibtischlampe mit USB Anschluss und Mehrfachfunktion

Ganz neu im Programm von Salcar GmbH ist die Schreibtischlampe U13 der Marke WILIT. Diese dimmbare Lampe besitzt 3 verschiedene Beleuchtungsmodi (warmes Gelb, kaltes Weiß und Neutral) sowie 5 verschiedene Helligkeitsmodi passend zum Lesen, Arbeiten, Studieren und Entspannen.Die Tischleuchte verfügt über einen HD VA Bildschirm, der Datum, Uhrzeit sowie die Raumtemperatur anzeigt. Des Weiteren ist es möglich die Leuchte als Wecker zu nutzen. Die Beleuchtung für den Bildschirm ist separat abschaltbar, so dass es sich nicht störend während der Nacht auswirkt. Des Weiteren ist rückseitig am Fuß der Lampe ein USB Ladeanschluss angebracht, der perfekt geeignet ist für das Laden mobiler Gerät, wie z.B. Handy, Tablet, etc. Der Lampenkopf kann insgesamt um 180° verstellt werden Der neigbare Winkel des Arms beträgt 90°. Die Lampe hat einen sehr niedrigen Verbrauch und ist mit einer sehr langen Lebensdauer (ca. 30.000 Stunden) ausgestattet.Die WILIT Leuchte ist aus robustem ABS Kunststoff gefertigt, wobei Fuß und Arm mit einem edlem Kunstleder in Schwarz oder Kaffeebraun bezogen sind. Dies verleiht der Leuchte eine besonders elegante und edle Optik.Im Lieferumfang enthalten sind: die WILIT Schreibtischleuchte, ein Netzteil, ein Reinigungstuch und eine mehrsprachige Bedienungsanleitung.Die WILIT Schreibtischlampe ist ab sofort erhältlich für eine UVP von 34,99€.Link zum Produkt: www.amazon.de/dp/B073PY5JJ3Agentur:



Bildinformation: WILIT Tischlampe U13