Die Hochzeit Party & Hochzeit DJ Engel Story

Party & Hochzeit DJ Engel, das ist die Geschichte von Andreas Engel der sich 2000 mit seinem ersten "Auftritt" einen Traum verwirklichte. Als "DJ Engel" wurde er schnell zu einem der gefragtesten Mobilen DJs in Baden-Württemberg. Eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte begann. Neben Stuttgart wurden um das Jahr 2008 herum Dependancen in München (Bayern) und Stuttgart (Baden-Württemberg) geschaffen. Was lag näher, als auch in Frankreich zu starten, wenn man im Süden Deutschlands schon so viel Erfolg hatte?DJ Engel ist ein Unternehmen, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir wissen: Unsere mobilen DJs für Hochzeit, Party und Event und unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Denn nur wer Spaß an der Arbeit hat, wirkt überzeugend. Und eines ist sicher: Wir haben Spaß! In unserem internationalen Team pflegen wir einen offenen Umgang miteinander. Das überträgt sich auch auf die Zufriedenheit unserer Kunden.Unsere Berufung: MusikUnser Job ist es, aus jedem Fest ein unvergessliches Ereignis zu zumachen. Auf Grund unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, worauf es dabei ankommt. Fakt ist, dass jede Feier einzigartig ist. daher ist uns auch der persönliche Kontakt zu unseren Kunden so wichtig. Das Erfolgsgeheimnis von DJ Engel ist leicht beschrieben:'Der Kunde ist König, und so soll er auch feiern. 'Unser Ziel war von Anfang an, professionelle DJs an uns zu binden, mit hochwertigen mobilen Discos auszurüsten und diese zu einem fairen Preis unseren Kunden anzubieten. Heute gibt Dj Engel als einzige DJ Agentur in drei Ländern Deutschland, Österreich und in der Schweiz die Richtung vor und setzt Trends in der Mobilen DJ- und Unterhaltungsbranche.Zwei weitere tragende Säulen für Dj EngelIm Jahre 2009 schlossen sich Hans Peter und Josef klein in den Bereichen Geschäftsleitung, Qualitätmanagement und Vertrieb Michael Schröder an.Zu Dritt schafften Sie es in kürzester Zeit sich zur beliebtesten und bekanntestenDJ Agentur in Deutschland zu entwickeln.2004 / 2005Startschuss in ÖsterreichDj Engel in Österreich gibt es nun seit 2004 gibt. 2005 wurde dem in Wien lebenden Frankfurter Hans Kurst 2005 die Lizenz der Marke Dj Engel für das österreichische Vertriebsgebiet übertragen. Mit einem Büro in Wien Landstraße, den in Deutschland bereits tausendfach erprobten und bewehrten DJ Engel Mobildiscos und Andreas als DJ und Geschäftsführer für Österreich konnte schnell ein schlagkräftiges und österreichweites DJ Team aufgestellt werden.Topkunden gleich im ersten JahrBereits im Jahre 2003 konnten namhafte Kunden wie American Express, Acam, Shell Oil und AXA, als DJ Agentur-Kunden gewonnen werden. Alle diese Unternehmen buchen noch heute ihre Party DJs bei Dj Engel. Nicht zu unterschätzen sind die Unterstützung und Mundpropaganda, die wir von unseren besten Partnern erhalten haben.2006 / 2007 Marktführerschaft erreicht, Geschäftsgründung in der SchweizDer Durchbruch war Ende 2006 zweifellos geschafft. DJ Engel feierte 2006 mit 150 Mobile DJs und Mobildiscos in Deutschland über 1600 Events und Parties. Parallel zum Durchbruch in Österreich wurde im Sommer 2006 DJ Engel Schweiz gegründet. Als Geschäftsführer schaffte der gebürtigen Österreicher Karl Marxr aus Steier DJ Engel Schweiz zur grössten DJ Agentur in der Schweiz zu entwickeln.2008/2009Mit Büros in Stuttgart, Wien und Zürich ist Mister Beat heute die führende Agentur für Dj Engel-Dienstleistungen im deutschsprachigen Raum. Unsere DJs legen pro Jahr auf mehr als 2.000 Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf. Mittlerweile wurde ein Büro in New York eröffnet, welches DJ Engel im weltweit größten nationalen Mobildisco-Markt etablieren soll.Dennoch geht bei uns immer Qualität vor Umsatz und Volumen! Wir vermitteln weiterhin ausschließlich top Hochzeits-,DJs Event DJs- und Party-DJs mit Erfahrung und Niveau sowie hochwertigen und tausenfach erprobten Equipmet . Zur größten Zufriedenheit unserer Kunden.Mehr zu Party & Hochzeit DJ Engel erfahren sie auf der Webseite www.hochzeit-dj-engel.de