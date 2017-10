Kölner Industrieküchenproduzent nimmersatt küchen GmbH stellt vom 20. bis 24. Oktober 2017 erstmalig seine vernetzte Vision der Küche 4.0 auf der 40. HostMilano der Öffentlichkeit vor

nimmersatt hat sich auf die Fahne geschrieben, den bisherigen Küchenstandard mit ihren smarten, maßgeschneiderten und intelligenten Küchen von A wie App bis Z wie Zentralsteuerung zu revolutionieren. Ihr ganzheitlicher Ansatz spiegelt sich unmittelbar in der eigens kreierten Küchenplanungsapp wider. Die App setzt auf die Unreal-Grafik-Engine, wodurch die Küche bereits während der Planungsphase via Virtual Reality-Brille erlebbar wird. Herzstück der nimmersatt-Küche 4.0 ist eine zentrale Steuereinheit, über die sämtliche Küchengeräte gesteuert und kontrolliert werden können. „Durch das einzigartige Zusammenspiel von Soft- und Hardware und der Inklusion von Produktionsprozessen aus dem Automotivebereich ist es uns gelungen, ein völlig interaktives Großküchenkonzept zu entwickeln.“, so Florian Wagner, Geschäftsführer der nimmersatt küchen GmbH. „Unser Planungs- und Konstruktionskonzept ermöglicht einen deutlich kostengünstigeren und vor allem schnelleren Produktionsprozess als der momentane Marktstandard.“Ein weiteres Highlight wird die Vorstellung der beiden brandneuen Topmodelle GT 1200i V18 und GT one des Kooperationspartners Brennwagen als Weltpremiere am Messestand sein.



Bildinformation: nimmersatt küchen GmbH