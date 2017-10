Der Herbst beginnt und somit auch die Kürbiszeit. Ursprünglich stammt der Kürbis aus Südamerika. Es gibt viele verschiedene Sorten und diese lassen sich vielseitig in der Küche einsetzen. So kann man ihn z.B. grillen, braten, füllen, überbacken, dünsten, kochen, einlegen oder pürieren. Besonders der Hokkaidokürbis erfreut sich großer Beliebtheit und das nicht nur zur Halloweenzeit.Rezeptideen mit KürbisKürbis-Auflauf (© Britta Kummer, Kummers Ofengerichte)200 g Kürbis (Hokkaido)6 Kartoffeln4 Äpfel25 g Rosinen2 EL gehackte Mandeln80 g geriebener Emmentaler150 ml Sojasahne2 EL Butter1 EL Zitronensaft½ EL flüssiger Honig2 EL Butter¼ TL Zimt¼ TL Muskat2 - 3 Prisen Salz2 - 3 Prisen PfefferKartoffeln waschen, mit Schale kochen, pellen, abkühlen lassen und dann in Scheiben schneiden. Kürbis schälen, in Spalten schneiden und in kochendem Wasser ca. 5 - 7 Minuten vorgaren. Äpfel schälen, vierteln, Kerngehäuse entfernen, in Spalten schneiden und sofort mit Zitronensaft beträufeln. Rosinen waschen und trocken tupfen.Kürbis, Kartoffeln, Äpfel und Rosinen in einer gebutterten Auflauf-form verteilen. Honig und Sojasahne vermischen, mit den Gewürzen abschmecken und über den Auflauf geben. Mandeln und Emmentaler darauf verteilen und im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad ca. 30 - 40 Minuten überbacken.Buchbeschreibung:Aufläufe und Gratins erfreuen sich sehr großer Beliebtheit. Sie sind überaus vielseitig und eignen sich hervorragend zur Resteverwertung.Einfach alles, was Ihnen schmeckt in eine Auflaufform geben, Ei oder Käse darüber, fertig! Man kann jedes Gericht schnell zubereiten, die meiste Arbeit übernimmt der Ofen. Hierbei werden der Kochfantasie und Experimentierfreudigkeit keine Grenzen gesetzt.Die Rezepte in „Kummers Ofengerichte“ sind gut beschrieben, die Zutaten erschwinglich, in jedem gut sortierten Einkaufsmarkt zu erwerben und leicht nachzukochen.Guten Appetit!Taschenbuch: 84 SeitenVerlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (27. Januar 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 1523225521ISBN-13: 978-1523225521Auch als E-Book erhältlich!Apfel-Kürbis-Suppe (© Britta Kummer, Vegetarisch für die ganze Familie)½ Butternuss-Kürbis2 Äpfel1 Zwiebel2 EL frisch gehackte Petersilie2 Toastbrotscheiben2 EL Zitronensaft2 EL Creme fraiche300 ml Gemüsebrühe2 - 3 EL Sonnenblumenöl1 EL Feigensenf1 EL Zucker2 - 3 Prisen Salz2 - 3 Prisen PfefferKürbis schälen, halbieren und die Kerne entfernen. Dann den Kürbis in Würfel schneiden. Zwiebel schälen und fein hacken. Rinde vom Toastbrot entfernen und das Brot dann in Würfel schneiden.Äpfel schälen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Dann die Äpfel ebenfalls in Würfel schneiden und mit Zitronensaft beträufeln.Sonnenblumenöl in einem Topf erhitzen und die Zwiebeln darin anschwitzen.Kürbis, Äpfel sowie Zucker zufügen und kurz mitdünsten.Gemüsebrühe zufügen, aufkochen und bei mittlerer Hitze ca. 15 Minuten köcheln lassen. Dann die Suppe pürieren.Feigensenf sowie Creme fraiche unterheben, mit den Gewürzen abschmecken und weitere 5 Minuten ziehen lassen.In der Zwischenzeit die Toastbrotwürfel ohne Zugabe von Fett in einer Pfanne rösten.Suppe in Teller füllen und mit den Toastbrotwürfeln und der Petersilie bestreut servieren.Buchbeschreibung:Bei „Vegetarisch für die ganze Familie“ kommt, wie der Name schon verrät, jeder auf seine Kosten – egal ob Groß oder Klein.Es wird süß, pikant, orientalisch, kohlenhydratarm und …Rezepte, um Familie und Freunde kulinarisch zu verwöhnen. Und auch für Kinder sind leckere Gerichte dabei.Eine Speisekarte voller Köstlichkeiten. Haben Sie jedoch keine Angst davor, kreativ zu sein und das eine oder andere Rezept je nach Geschmack zu variieren. Es heißt schließlich: Die Königin des Kochens ist die Fantasie!Ein Muss für Freunde der vegetarischen Küche und für die, die einfach mal gerne einen fleischlosen Tag einlegen wollen.Und als zusätzliches Extra gibt es noch einen literarischen Nachtisch.Guten Appetit!Taschenbuch: 180 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (22. August 2017)Sprache: DeutschISBN-10: 3744893448ISBN-13: 978-3744893442Auch als E-Book erhältlich!Weitere Kochbücher der Autorin:Das Marmeladenbüchlein, ISBN: 978-3-9611-1212-8cher Genuss - Quer Beet, ISBN: 978-1-5084-8474-5Kummers Schlemmerkochbuch, ISBN: 978-3-7322-3126-3Vegetarische Weltreise, ISBN: 978-1-5355-5204-2Vegetarisch für Jedermann [Kindle Edition]



