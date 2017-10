Maßgeschneiderte IAM-Pakete erleichtern den Arbeitsalltag kleiner und mittelständischer Unternehmen

Frankfurt am Main/Offenbach, 05. Oktober 2017 - Als langjähriger Premier Partner von Micro Focus präsentiert G+H Systems auf der it-sa in Nürnberg Software-Lösungen im Bereich Identity & Access Management (Halle 10, Stand 522). Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen wird Identity & Access Management immer wichtiger, da Lösungen im Eigenmanagement kosten-, zeit- und personalintensiv sind. Als Hersteller der Access Governance-Software daccord hat G+H Systems auf unterschiedliche Kundenanforderungen mit speziellen IAM-Paketlösungen geantwortet. Die daccord-Pakete unterscheiden sich im Anforderungsprofil des Kunden und ermöglichen einen unkomplizierten Einstieg in das IAM.Identity & Access Management umfasst alle Prozesse und Anwendungen für die Administration von Identitäten und die Verwaltung der Mitarbeiterzugriffsrechte. Hier kommt daccord ins Spiel: Mit der Access Governance-Software sind Verantwortliche in der IT, aber auch gerade in den Fachabteilungen in der Lage, Zugriffsrechte zu kontrollieren, z.B. wenn sich die Zuständigkeiten im Unternehmen ändern. Dies vermeidet fehlerhafte Zugriffsberechtigungen, was wiederum der IT-Sicherheit im Unternehmen zugutekommt. Mit daccord behalten Verantwortliche in den komplexen Systemlandschaften - sowohl on-Prem als auch in der Cloud - den Überblick.Paketlösungen für jeden AnspruchAuf mehrfachen Kundenwunsch ist daccord ab sofort in verschiedenen IAM-Paketlösungen erhältlich, zugeschnitten auf den individuellen Bedarf der Unternehmen.Das "daccord-Starter-Pack" eignet sich für Kunden, die mit überschaubaren Lizenzkosten "nur" ihre Berechtigungen kontinuierlich analysieren und überprüfen wollen. Ohne einen hohen Implementierungs- und Anpassungsaufwand widmen sich Kunden mit daccord schnell und effizient dem Thema Transparenz im Bereich Zugriffsberechtigungen.Für bereits bestehende daccord-Kunden gibt es als Erweiterung das "IAM-Upgrade", das daccord um ein vollständiges IDM-System modular ergänzt. Kunden können entweder mit daccord starten oder direkt das umfassende "IAM-Komplettpaket" beziehen.Das Komplettpaket wartet mit einer Fülle an vorgefertigten Workflows und standardisierten Anbindungen an Quell- und Zielsysteme auf. G+H Systems unterstützt die Realisierung eines IAM-Systems mit fertigen praxisgeprüften Funktionsbausteinen. Auf diese Weise lassen sich Implementierungsaufwände deutlich reduzieren. So werden z.B. Beantragungs- und Genehmigungsprozesse für den Bezug oder die Abbestellung von Konten und Berechtigungen vorkonfiguriert ausgeliefert. Außerdem stehen Anträge für Ein- oder Austritt, Organisationswechsel, Namensänderung etc. zur Einführung bereit. Auch im Bereich Vollautomatisierung der Benutzeranlagen und Berechtigungen nutzt das Software- und Entwicklungshaus vorkonfigurierte Schnittstellen zu Quell- und Zielsystemen. Dadurch werden die Implementierung beschleunigt und Projektlaufzeiten verkürzt. Die Komplettlösung eignet sich für Kunden, die gesetzliche Anforderungen erfüllen, die Datenqualität und -sicherheit erhöhen und administrative Aufwände durch Prozessautomatisierung minimieren wollen.Identity & Access Management-Lösungen aus der Praxis für die PraxisDas Software-Haus G+H Systems ist durch die langjährige Partnerschaft mit Micro Focus Experte im Einsatz von Identity Management-Lösungen. Micro Focus ist mit einer 40-jährigen Unternehmensgeschichte Marktführer bei den IAM-Systemen. In diesem Jahr wurde das Unternehmen sogar von Gartner in den Magic Quadrant für Identity Governance and Administration (IGA) gesetzt ( www.netiq.com/company/news/press/2017/micro-focus-named-a-visionary-in-2017-gartner-magic-quadrant-for-identity-governance-and-administration-iga.html ). Mit der langjährigen Erfahrung im Identity & Access Management möchte G+H Systems nicht nur Großunternehmen, sondern vor allem kleine und mittelständische Unternehmen erreichen."Die daccord-Paketlösungen bieten vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen einen einfachen Einstieg in das Identity & Access Management", kommentiert Thomas Gertler, Geschäftsführer der G+H Systems GmbH. "Die Kunden können aus ihren individuellen Anforderungen ihre spezielle Paketlösung wählen."Die Paketlösungen im Überblick:1) daccord Starter-Pack:Die klassische daccord-Lösung für das Management der Zugriffsrechte ist herstellerunabhängig und für den Einsatz in heterogenen Systemlandschaften ausgerichtet.2) daccord IAM-Upgrade:Das daccord IAM-Upgrade ist die Erweiterung des daccord Starter-Pack auf das IAM-Komplettpaket.3) daccord IAM-Komplettpaket:Die vollumfängliche IAM-Lösung auf Basis vorgefertigter Lösungsbausteine ermöglicht einen effizienten Auf- und Ausbau der IAM-Lösung.Hochauflösendes Bildmaterial kann unter guh@sprengel-pr.com angefordert werden.Über daccord:daccord ist ein Access Governance-Produkt des Offenbacher Unternehmens G+H Systems. Die Lösung unterstützt Unternehmen dabei, Transparenz und Kontrolle über sämtliche internen IT-Berechtigungen zu erlangen. Mit seinen umfangreichen Funktionen ist es Unternehmen jeder Größe möglich, IT-Berechtigungen aus nahezu allen IT-Systemen auszulesen, zu analysieren und Verantwortlichen aus Fachabteilungen, Revisoren und Wirtschaftsprüfern in verständlicher Form darzustellen. Mehr erfahren Sie unter www.daccord.de . daccord ist eine Marke der G+H Systems.



Bildinformation: Thomas Gertler, Geschäftsführer G+H Systems GmbH