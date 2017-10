Ehrlich schön: CLT in Sichtholzqualität im Strandbad Klagenfurt

Ein in die Jahre gekommener Bau auf sumpfigem Boden: Der südliche Baukörper des Strandbad Klagenfurt musste sich einer Verjüngungskur unterziehen, nicht zuletzt, weil die Tragfähigkeit des Gebäudes nicht mehr zu hundert Prozent gegeben war.Gleichzeit nutzte man die Chance das beliebte Freizeitareal zu modernisieren und mehr Platz für Kabinen und Kästchen zu schaffen. Größere, lichtdurchflutete Kabinen und ein modernisierter Sanitärbereich bieten den Badegästen künftig mehr Komfort und Platz.So entschied man sich für eine architektonisch spannende Lösung mit nachhaltigen und hochwertigen Materialien und einem raumsparenden Konzept. Durch die Optimierung stehen den Besuchern und Mietern des Strandbads am Ostufer des Wörthersees nun statt 216 Kabinen 455 Kabinen zur Verfügung. Die Anzahl der Kästchen konnte fast vervierfacht werden.Den Architekturwettbewerb für dieses begehrte Projekt hat eine kompetente Arbeitsgemeinschaft für sich entscheiden können:Spado Architects und das Architekturbüro Roth haben das ehrwürdige Strandbad in Klagenfurt mit ihrem durchdachten Konzept ins neue Jahrtausend gehoben. Entstanden ist ein moderner Bau in kombinierter Bauweise mit einer hochwertigen und langlebigen Flugdachkonstruktion aus CLT Massivholz, wobei hier eine hochwertige Sichtoberfläche in Lärche gewählt wurde. Eine intensive Beratung durch DI Thomas Puster (Architektenberater bei ZMP) sowie eine Werksführung durch die hochmoderne Produktionslinie von Stora Enso in Bad St. Leonhard, konnte das Architektenteam vom Einsatz der Sichtholzelemente aus Lärche überzeugen. CLT in dieser Ausführung benötigt keine weitere Verplankung, hier muss nichts "versteckt" werden. Mit den ausgewählten Sichtholzelementen ist eine "ehrliche Konstruktion" möglich, sie unterstreichen zudem das ästhetische, architektonische Gesamtkonzept. Die hohe Dauerhaftigkeit und schöne Optik des Produkts haben die Planer dann zur Auswahl der Elemente für ihre Flugdachkonstruktion bewogen. Auch bei der Auftragsabwicklung und Lieferung der Sichtholzelemente konnte die ZMP das Projekt erfolgreich begleiten.Verbaut hat die CLT (Cross Laminated Timber) Sichtholzelemente die Firma ZMK GmbH. Die einfache Verarbeitung und Konstruktion hat auch Karl Klammer (Geschäftsführer ZMK) begeistert.Aber nicht nur die der Gebäudekomplex wurde erneuert und modernisiert, auch das Freizeitangebot rund um das 40.000 Quadratmeter große "Wohnzimmer der Klagenfurter" wurde erweitert: Beach Volley Ball-Plätze, neue Spielplätze und barrierefreie Zugänge lassen das beliebte Strandbad zu einem Freizeit-Highlight für die rund 7.000 Badegäste pro Tag (im Hochsommer) heranwachsen.Das beliebte Strandbad am malerischen Ostufer des Wörthersees ist eines der größten Binnenseebäder Europas. Eröffnet wurde der Freizeitbereich 1924 und seitdem mehrfach erweitert. Betreiber des Strandbads sind seit 2003 die Klagenfurter Stadtwerke, die nun auch den mehr als gelungenen Umbau in die Hand genommen haben.



Bildinformation: Die Sichtholz Elemente in CLT Lärche begeistern. (Bildquelle: www.christianbrandstaetter.com )