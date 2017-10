Heute schon an Weihnachten denken, macht Sinn! Ist die Weihnachtsfeier 2017 schon geplant?

Etwas bleibt immer am Veranstalter oder Orga-Team hängen. Aber man kann getrost einen Teil der Arbeit abgeben. Denn Delegieren ist eine Kunst. Wo wird gefeiert, wie wird gefeiert? Wenn die Veranstalter, das sind beispielsweise Firmen oder Vereine, aber auch private Gruppen, einen Teil dieser großen Vorbereitungsarbeit abgeben wollen, ist das Team von des Nazar Event House in Eningen der richtige Ansprechpartner. Den etablierten, guten Ruf, denn sie sich als Eventorganisatoren über Jahre erworben haben, ergänzt das Team durch gutes Essen in schöner Atmosphäre. In den Räumen des Nazar Eventhouse in der Arbachtalstraße in Eningen können sie zwischen 50 und 500 Mitarbeiter oder Gäste gleichzeitig versorgen. Die können sich dann voll und ganz auf den Genuss und das gemeinsame Festlichkeit einlassen.Wer eine große Firmen- oder Vereinsfeier vorbereitet, möchte das Event später auch genießen können – und dass es bei allen Beteiligten in bester Erinnerung bleibt. Man konzentriert sich auf verschiedene Punkte und übersieht dabei eventuell das ein oder andere. Damit der Teil Verpflegung, Catering und Ambiente nicht stiefmütterlich behandelt wird, stehen Özlem und Murat Hosgör mit ihrem Team des Nazar Event House als Spezialisten für die reibungslose Durchführung solcher Events zur Verfügung. Mit den Profigerichten und -menüs des zugehörigen LaCantina Teams, welches auch täglich Menschen zur Mittagszeit im Restaurant verköstigt, wird auch Ihr Event zu einem Gaumenschmaus. Das Team mit professionellen Köchen, das die eigene Küche voll im Griff hat, sowie das erfahrene Event-Personal garantieren eine Wohlfühl-Atmosphäre für ihre Gäste. Verbringen Sie mit Partnern, Kollegen oder Freunden einen schönen Abend in entspannter Umgebung verbringen wollen.Und da die Räume des Nazar Event House so wunderbar liegen – gute Erreichbarkeit, ausreichend Parkplätze - und auf die jeweiligen Anforderungen gut anpassbar sind, ist es inzwischen zu einer bevorzugten Adresse für Privat- und Betriebsfeiern geworden. Familie Hosgör weiß, was sie tun muss, damit sich ihre Gäste wohlfühlen und sich auf das Wesentliche, das gemeinsame Feiern, einlassen können. Restaurants bieten oft zu wenig Platz oder sind in ihren Angeboten eingeschränkt. Externes Catering in den eigenen Räumen, in Gemeinde- oder Stadthallen, bringt trotz allem viel Aufwand für den Veranstalter mit sich und die Gerichte sind beim gemeinsamen Festmahl nicht mehr 100% frisch. Nicht nur das ist beim Nazar Event House ganz anders. Dank der optimalen Lage, geht es hinter dem Haus direkt ins Grüne. Da es in einem Gewerbegebiet gelegen ist, gibt es keine Nachbarn, die sich gestört fühlen könnten.Die Firmen und Vereine, die das Angebot in Eningen nutzen, kommen durchaus nicht nur aus Eningen. Der Einzugsbereich erstreckt sich bis nach Pfullingen, Reutlingen oder Metzingen. Sogar aus Esslingen oder Tübingen kommen Gäste in das Industriegebiet Arbachtal. Der Einzugsbereich ist recht groß und die Anzahl der Stamm- und potentiellen Kunden auch. Deshalb empfiehlt es sich, rechtzeitig zu buchen. Denn wenn in der Vorbereitung viel Zeit für die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten oder geeigneten Programmpunkten für die Veranstaltung verbraucht wird, verpufft viel Energie, die an anderer Stelle sinnvoll genutzt werden könnte. Auch viele Unternehmen und Firmen, öffentliche Einrichtungen, wie Kindertagesstätten oder Ganztagsschulen in der Region gehören zum Kundenstamm, der täglich außer Haus mit frischem Essen beliefert wird. Firmen wie RVM und JDSU aus der Arbachtalstraße in Eningen haben die Vorzüge, sich zuverlässig versorgen zu lassen, bereits für sich entdeckt. Die Qualität der Eventplaner und der geschätzte Service des Teams der Familie Hosgör werden sich weiter verbreiten und weiter Veranstalter und Gastgeber anziehen. Was bereits einige von Unternehmen beauftragte Schulungen, Weihnachts- oder andere Feiern in den Nazar Event House Räumen belegen. Noch gibt es Platz – aber Weihnachten kommt schneller als Sie glauben!Weitere Informationen: www.lacantina-eningen.de und www.nazar-eventhouse.de Agentur:



Bildinformation: Frisch gekochtes Catering und durchgeplante Feiern im Nazar Event House auch zu Weihnachten