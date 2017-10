Das Reiss Motivation Profile® gibt Menschen, Teams, Unternehmen Einblick in die Individualität eines jedes Einzelnen und hilft, Individualität nicht als Hindernis, sondern Chance zu sehen. "Mit unserer RMP academy wollen wir einen weiteren wichtigen Schritt gehen, denn die Anwendungsmöglichkeiten der Reiss Motivation Profile® sind heute schon viel weitreichender, als sie in der Praxis Verwendung finden", erklärt Daniele Gianella, der neben Brunello Gianella und Benjamin Schulz sowie Irene Krötlinger und Dr. Maximilian Koch RMP germany komplementiert.Anwenderinnen und Anwender sind bereits vom Reiss Motivation Profile® überzeugt, wollen ihr Wissen womöglich vertiefen, frisch halten und noch mehr über die Möglichkeiten erfahren. Anderen sagt das Reiss Motivation Profile® vielleicht nur entfernt etwas und sie sind neugierig herauszufinden, was sich dahinter verbirgt. "Deshalb gibt es jetzt die RMP academy, die mit ihrem exklusiven Programm die individuellen Anliegen der Anwenderinnen und Anwender als auch Interessierten bedienen kann", so Daniele Gianella."Wir möchten die individuellen Lebensmotive erkennbar, greifbar und nutzbar machen. Das wird mit dem Reiss Motivation Profile® und unserer RMP academy möglich", fügt Irene Krötlinger hinzu. Neben der Ausbildung zum Reiss Motivation Profile® Master können Teilnehmer der RMP academy in lockerer Atmosphäre RMP kennenlernen, in Form einer Schulung den Umgang mit der Plattform lernen, im Refresher-Tag ihr Wissen auf den neuesten Stand bringen, am individuellen Master-Treffen sowie dem Special "Supervision" teilnehmen. Und mehr zu den Themen Teamentwicklung, Leadership, Positionierung und Personal Branding mit dem Reiss Motivation Profile® erfahren."Der Vorteil: Die Teilnehmer arbeiten mit absoluten Experten ihres Fachs zusammen. Das sorgt dafür, dass sie selbst zu Experten und dazu befähigt werden, das Reiss Motivation Profile® effizient und gewinnbringend einzusetzen - für nachhaltigeren Erfolg", schließt Irene Krötlinger. Für 2018 ist ein großes 1 Jahres-Programm für Deutschland, Österreich und Schweiz geplant, was weitere Themen rund um das Reiss Motivation Profile® eröffnet.Informationen über die RMP academy finden Sie unter: www.rmp-germany.com/academy/



Bildinformation: Irene Krötlinger und Daniele Gianella von der RMP academy