Spritziger Genuss: Der alwa mettermalt® Gin mit reinem Wasser aus der alwa-Quelle

Die alwa Mineralbrunnen GmbH ist für ihre Mineralwässer, Schorlen und weitere alkoholfreie Getränke in ganz Baden-Württemberg bekannt. Jetzt ist das Wasser aus der alwa Quelle Grundlage einer echten Innovation: dem alwa mettermalt® Gin. Für den in der Sersheimer Fessler Mühle gebrannten Gin wurde eine völlig neu erarbeitete Mischung aus bislang kaum verwendeten Früchten und getrockneten Kräutern zusammengestellt. Ab sofort kann er auch über den GGS Gastronomie-Getränke-Service GmbH bezogen werden.Seit über 620 Jahren steht die Fessler Mühle in Sersheim an der Metter. Schon immer bauen die Müllermeister wertvolles Getreide, Obst und Früchte selbst an. Zur Mühle gehört die Brennerei fesslermill 1396, die sich auf die Destillation von hochwertigen Whiskys und Gins spezialisiert hat. Schon die Vorfahren haben eigenes Obst zu feinen Destillaten verarbeiten lassen oder im Keller der Mühle hervorragenden Apfel- und Birnenmost erzeugt. Dabei wird immer darauf geachtet, dass die Natur und der Müller mit seiner Mühle, Brennerei und Bäckerei im Einklang stehen.Für die Destillation des alwa mettermalt® Gins lassen sich die Müllermeister und Brenner Wolfgang und Tobias Fessler immer genügend Zeit und genießen in ihrer Brennerei den stetig stärker werdenden Duft, wenn die Aromen ganz langsam in das Destillat übergehen. Aus der neu erarbeiteten Mischung aus Früchten und besonders seltenen und hochwertigen Kräutern entsteht ein fruchtiger, aus reinem Weizendestillat hergestellter Gin mit dezenter Wacholdernote und ausgeprägten Zitrusnoten. Beim Anteil an Zitrusfrüchten achten Vater und Sohn Fessler auf eine angemessene Präsentation von Aronia-, Hibiskus- oder Brombeeraromen. Eine gleichmäßige Dominanz der verschiedensten Gewürze, Früchte und Kräuter wird durch eine schonende Filterung erreicht.Um den Gin auf eine Trinkstärke von 45 % vol. zu bringen, wird Wasser aus der Sersheimer alwa Quelle eingesetzt. „Da bei unseren Spirituosen Qualität, Regionalität und Genuss im Vordergrund stehen, arbeiten wir mit befreundeten Partnern aus der Region eng zusammen“, so Wolfgang Fessler. „Die alwa Quelle liefert hervorragendes Brennwasser“, ist er von dem bereits seit 1972 geförderten Wasser begeistert. Auch bei Verbrauchern und in der Branche kommt der alwa mettermalt® Gin an: Bereits mehrere hundert Flaschen gingen 2017 über der Ladentisch. Vom Landesverband der Klein- und Obstbrenner Nord-Württemberg e.V. erhielt er in diesem Jahr die goldene Auszeichnung.Übrigens, mit alwa Johannisbeere schmeckt der alwa mettermalt® Gin besonders gut:Gin Joe- 4 cl alwa mettermalt® Gin- 12 cl alwa Johannisbeere- 2 große Eiswürfel- Wahlweise ein Spritzer Zitrone oder LimetteZum Wohl!



Bildinformation: Eine echte Innovation: der alwa mettermalt® Gin mit Wasser aus der Sersheimer alwa Quelle (Bild: Brennerei Fessler)