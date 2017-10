Das Silvester-Arrangement im Navigare NSBhotel Buxtehude vom 30. Dezember 2017 bis zum 1. Januar 2018 – mit Eleganz und kulinarischen Kreationen von Jens Rittmeyer das neue Jahr begrüßen!

Hamburg, Oktober 2017Im Navigare NSBhotel Buxtehude wird das Jahr 2018 mit dem Silvester-Arrangement elegant und mit aufregender Kulinarik begrüßt. So wird der Jahreswechsel vom 30.12. bis 1.1.2018 zu einem besonderen kulinarischen Erlebnis. Der Aufenthalt in den stilvollen Zimmern des Navigare NSBhotel Buxtehude und die von Jens Rittmeyer kreierten kulinarischen Genüsse sorgen für den perfekten Start in das neue Jahr 2018!Silvester, wie man es sich wünscht: Mit einem Feiertags-Punsch werden die Gäste am 30.12.2017 im Navigare NSBhotel Buxtehude begrüßt und können den Tag in einem der modern eingerichteten Classic, Deluxe oder Premium Zimmer genießen und die Märchenstadt Buxtehude in weihnachtlichem Gewand erkunden. Perfekte Entspannung, um ausgeruht am nächsten Tag Silvester zu feiern.Für den festlichen Silvesterabend hat sich Küchenchef Jens Rittmeyer ein exklusives Menü ausgedacht. Im stylish-norddeutschen Gewölbekeller wird ein 6-Gänge Menü serviert. Nordisch inspiriert, führt die kulinarische Reise von den feinsten Fisch- und Fleischgerichten über frische Saucenkreationen (Denn: „Ohne Sauce kein Vergnügen!“) hin zu Jens Rittmeyers Leidenschaft: Frischem, knackigem Gemüse passend zur Jahreszeit.Begleitet wird das Silvesterdinner von einer edlen Weinreise. Auf Wunsch kann selbstverständlich auch die neue Alternative in der alkoholfreien Variante bestellt werden. Kurz vor Mitternacht können sich die Gäste auf der Terrasse einfinden, damit um Mitternacht mit einem Glas Champagner aus dem Haus Gosset unter einem großen Feuerwerk mit den Liebsten zusammen angestoßen und gefeiert werden kann. Dazu wird Jens Rittmeyer persönlich auf der Terrasse grillen und zeigen, dass ein mehrfach ausgezeichneter Koch auch aus einer Currywurst ein kulinarisches Spitzenerlebnis machen kann! Eine Portion Original Berliner Currywurst für jeden ist garantiert, denn ein Mitternachtssnack darf nicht fehlen.Im Silvester-Arrangement enthalten sind zwei Übernachtungen, das reichhaltige Frühstücksbuffet, ein Begrüßungspunsch, das 6-Gänge Galamenü mit begleiteter Wein- oder alkoholfreier Reise am Silvesterabend, Champagnerempfang, eine Portion Original Berliner Currywurst und ein Glas Champagner aus dem Haus Gosset zum Anstoßen, ein Obstkorb, Bademäntel zur Nutzung, Getränke aus der Minibar, Bio Äpfel, Parkplätze, Internetzugang, eine Provianttüte und Late Check Out am 1. Januar 2018 bis 14.00 Uhr. Ein Doppelzimmer ist ab 329,50 € pro Nacht buchbar.Das Silvester-Arrangement kann ab sofort telefonisch unter 04161 74900 oder per E-Mail an info@hotel-navigare.com gebucht werden.Weitere Informationen und stets aktuelle Termine auf der neuen Homepage unter www.hotel-navigare.com



Bildinformation: rausch communications&pr