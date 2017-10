Saint Lucia und die Karibik sind "One Caribbean Family"

Oktober 2017 - Um den Wiederaufbau der von den Hurrikans Irma und Maria jüngst schwer getroffenen karibischen Inseln wie Anguilla, die BVIs, Dominica und Sint Maarten zu unterstützen, engagiert sich die Caribbean Hotel and Tourism Association (CHTA) gemeinsam mit der Caribbean Tourism Organization (CTO) im Caribbean Tourism Recovery Fund der gemeinnützigen, von der Tourismusindustrie getragenen Organisation Tourism Cares (ww.tourismcares.com/caribbean). Zusammen mit vielen anderen Karibikinseln hat sich Saint Lucia, das von den Tropenstürmen verschont wurde, zur Initiative "One Caribbean Family" zusammengeschlossen, um auf Spendenmöglichkeiten und den Fonds aufmerksam zu machen.Der Fonds konzentriert sich darauf, die touristischen Ressourcen und die Infrastruktur dieser karibischen Inseln wiederherzustellen und zu verbessern. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass die Wirtschaft der Karibik stark von der Reiseindustrie abhängig ist. Viele Millionen Menschen aus aller Welt besuchen jedes Jahr die Region. Darüber hinaus ist der Tourismus einer der wichtigsten Arbeitgeber; rund 2,4 Millionen Kariben sind in diesem Industriezweig beschäftigt. Und so haben viele Menschen dort nicht nur ihr Heim, sondern oft auch ihren Job verloren.Die eigens kreierte Website http://caribbeantravelupdate.com zeigt den aktuellen Stand der Wiederaufbaumaßnahmen, die Hilfs- und Spendenmöglichkeiten sowie eine umfangreiche Karte mit allen Karibikinseln, die "Open for Business" sind.



Bildinformation: Starke Partnerschaft: Ulf Böge, HKL, (2.v.l.) mit Experten von Yanmar CEE auf der NordBau 2017.