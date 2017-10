Ciprofloxacin und Co gefährlich

Antibiotika galten lange Zeit als das Wundermittel in der Medizin schlechthin – und das seit ihrer eher zufälligen Entdeckung durch den schottischen Bakteriologen Alexander Fleming. Er entdeckte die Eigenschaften des Penicillins. Über die Jahre hinweg rettete das Penicillin vielen Menschen das Leben, die vorher noch an bestimmten Infektionskrankheiten oder infizierten Wunden verstorben wären. Neben dem Penicillin wurden in den folgenden Jahrzehnten viele weitere Antibiotika auf den Markt gebracht, die unterschiedliche Wirkungsspektren besitzen. In der heutigen Zeit werden Antibiotika vorwiegend bei Infekten der Atemwege oder bei Harnwegsinfekten verabreicht. Schlagzeilen machen indes Antibiotika mit einem bestimmten Wirkstoff: die Fluorchinolone. Allerdings sind die Schlagzeilen eher negativer Natur, was auf die starken Nebenwirkungen zurückzuführen ist.mehr lesen -->>