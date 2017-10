Pressemitteilung von global communication experts GmbH





„Als klassischer Pauschalreiseveranstalter mit einem breiten Angebots-, Produkt- und Leistungsportfolio bieten wir mit unseren kostenlosen Rail&Fly-Tickets einen weiteren deutlichen Mehrwert und tragen somit zu einer unkomplizierten und kostenfreien Anreise unserer Gäste zum Flughafen bei“, so Carsten Burgmann CCO von Anex Tour.







Düsseldorf/Frankfurt, 06. Oktober 2017. Für alle Pauschaleisen mit Abflug ab dem 01. November 2017 stellt Anex Tour seinen Kunden ein kostenfreies Rail&Fly Ticket zur Verfügung. Die inkludierte Bahnanreise umfasst auch die 13 großen, regionalen Verkehrs-verbünde und gilt für alle Anex Tour-Reiseziele.„Als klassischer Pauschalreiseveranstalter mit einem breiten Angebots-, Produkt- und Leistungsportfolio bieten wir mit unseren kostenlosen Rail&Fly-Tickets einen weiteren deutlichen Mehrwert und tragen somit zu einer unkomplizierten und kostenfreien Anreise unserer Gäste zum Flughafen bei“, so Carsten Burgmann CCO von Anex Tour.

Bildinformation: Anex Tour: Kostenlose Rail&Fly-Tickets

Über Anex Tour:

Mit zwei Katalogen und zehn Zielgebieten startet der neue deutsche Pauschalreiseveranstalter Anex Tour in die kommende Wintersaison 2017/18 und damit in seine zweite Katalogsaison. Den Fokus legt Anex Tour auf die Karibik und hat sein Angebot in der Dominikanischen Republik deutlich ausgeweitet und das Trendziel Kuba in sein Portfolio aufgenommen. Anex Tour arbeitet auf einem Großteil der Strecken - insbesondere der Langstrecken - eng mit der konzerneigenen Airline Azur Air zusammen. Im Rahmen der Weiterentwicklung setzt das Unternehmen jedoch in der Kurz- und Mittelstrecke auch auf namenhafte externe Flugpartner. Der Düsseldorfer Veranstalter ist über alle gängigen Systeme in deutschen Reisebüros buchbar. Das Unternehmen ist im Besitz der niederländischen Holding NW International BV, die bereits seit 20 Jahren mit der Anex Tourism Group im internationalen Tourismus agiert.





Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Anex Tour: Kostenlose Rail&Fly-Tickets»

Hanauerlandstraße 18460314 Frankfurt am MainDeutschlandAnex TourPressekontakt Anex Tour:c/o Global Communication Experts GmbHHanauer Landstr. 184 - 60314 FrankfurtTel: +49/(0)69/175371-026, Fax: +49/(0)69/175371-027E-Mail: presse.anextour@gce-agency.comPermanenter Link zur Pressemitteilung