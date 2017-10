Locaboat Holidays präsentiert Hausbootreisen-Katalog mit neuem Bootstyp und Angeboten für 2018

Frankfurt, 06. Oktober 2017. Derzeit genießen Hausboot-Kapitäne noch die letzten Sonnenstrahlen auf Europas Flüssen und Kanälen. Um die Vorfreude auf 2018 bei den Kunden zu steigern, eröffnet Locaboat Holidays, seit 40 Jahren einer der führenden Anbieter für führerscheinfreien Hausbooturlaub, mit dem neuen Katalog ab sofort die neue Saison. Er steht sowohl gedruckt als auch online bereit. Locaboat Holidays gewährt Frühbuchern bis zu 20 Prozent Rabatt auf die Bootsmiete für das kommende Jahr, Expedienten erhalten attraktive Provisionen. Zudem zeigt der Anbieter seine neueste Entwicklung: Den neuen Bootstyp Pénichette Evolution®.Neue Pénichette in Deutschland, Holland und Frankreich verfügbarPassend zum 40. Geburtstag präsentiert Locaboat Holidays die neueste Innovation: 14 neue Pénichettes Evolution®, kurz P.950E, können in den Fahrgebieten Mecklenburgische Seenplatte, Holland, Elsass, Burgund und Südfrankreich getestet werden. Das Boot hat die einzigartigen Merkmale der bisherigen Locaboat-Modelle: sehr leicht steuerbar und wendig wie die Pénichette® Classique, ausgestattet mit einer Terrasse im hinteren Bereich wie die Pénichette® Terrasse sowie einen Doppelsteuerstand innen und außen. Im Inneren findet sich mit einem modularen Wohn- und Schlafbereich für zwei bis vier Personen eine echte Innovation. Tagsüber ein offener, geräumiger, lichtdurchfluteter Raum, der sich für die Nacht mit wenigen Handgriffen zu zwei Doppelkabinen umbauen lässt. Das macht die Pénichette Evolution® zum smartesten Hausboot der Locaboat-Flotte. Auch die inneren Werte überzeugen: In der robusten Stahlhülle steckt der von Linssen entwickelte „LIPPCON®“-Antrieb. Dieser stellt mit nur einer Quelle – einem Generator mit einer Kapazität von 17,5 kW – effizient Energie für gleich drei Nutzungswege bereit: die Fahrt, das Anlegen sowie die Stromnutzung an Bord. Das Bugstrahlruder mit 2,2 KW sowie das Heckstrahlruder machen die Steuerung selbst für Anfänger kinderleicht.Attraktives Preissystem mit Kombi-RabattenAuf die Kunden von Locaboat Holidays wartet eine Vielzahl von attraktiven Preisnachlässen von bis zu 20 Prozent. Familien mit einem oder mehr Kindern erhalten 10 Prozent Rabatt. Gruppen, die gleichzeitig zwei oder mehr Boote buchen, sparen 5 Prozent, Paare oder Freunde, die den Hausbooturlaub zu zweit erleben wollen, erhalten auf alle Bootstypen 10 Prozent Ermäßigung. Wer früh bucht oder lange bleibt, kann kräftig sparen: Der Zeitraum für den Frühbucherrabatt von bis zu 7 Prozent gilt bis 15. November 2017, zudem gibt es einen Reisedauerrabatt von bis zu 10 Prozent. Das besondendere für Sparfüchse: Alle Rabatte sind mit dem Frühbucherrabatt bis maximal 20 Prozent kumulierbar.Provision für ReisebürosDie Zusammenarbeit mit Locaboat Holidays lohnt sich für Reisebüros: Sie erhalten zehn Prozent Mindestprovision ab der ersten Buchung (ohne Mindestumsatz). Ab 10.000 Euro Jahresumsatz gewährt Locaboat Holidays bereits 12 Prozent Provision, ab 30.000 Euro 15 Prozent. Expedienten erhalten bei der Beratung ihrer Kunden und bei der Buchung direkte und kompetente Unterstützung von Locaboat Holidays: zum einen telefonisch unter +49 (0) 761 207 370, zum anderen via Livechat auf der Homepage. Für Expedienten, die das Produkt besser kennenlernen wollen, gibt es außerdem spezielle PEP-Angebote und Ermäßigungen.Den Katalog zum online durchblättern sowie die Möglichkeit, den gedruckten Katalog 2018 zu bestellen, gibt es unter http://www.locaboat.com/de/katalog-preise/kataloge.html Für weitere Informationen zum Hausbooturlaub mit Locaboat Holidays lohnt sich ein Besuch auf www.locaboat.com/de



Bildinformation: Locaboat Holidays präsentiert Hausbootreisen-Katalog mit neuem Bootstyp und Angeboten für 2018