Eröffnung des First Choice Business Center Wiesbaden

Am 26. Oktober 2017 eröffnet die Immobiliengesellschaft Sirius das First Choice Business Center Wiesbaden. Das moderne Büro residiert im ehemaligen Terrum Tower in exponierter Lage nahe des Wiesbadener Hauptbahnhofs. Nach einem Investment von 1,5 Millionen Euro zählt die Büro-Immobilie zu den modernsten Business Centern in der Rhein-Main-Region.Feierliche EröffnungDie offizielle Eröffnung am 26. Oktober 2017 füllt ein ganzes Tagesprogramm. Nach einem Business Frühstück mit Vertretern und Spielern des SV Wehen Wiesbaden steht die feierliche Eröffnungszeremonie mit Band-Durchschneidung um 10.00 Uhr im Mittelpunkt. Beim anschließenden Rundgang durch die neuen Räumlichkeiten können sich Interessenten mit der modernen Einrichtung vertraut machen. Ein Business Talk, ein Flying Lunch und eine Blue Hour am Nachmittag geben Besuchern die Gelegenheit, mit Gästen aus Politik und Wirtschaft sowie Repräsentanten aus dem Wiesbadener Raum zu netzwerken.Schon am Vorabend lädt der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) zu einem Pre-Opening Event ein. Beim Abendprogramm in den neuen Räumlichkeiten werden geladenen Gästen Vorträge, Workshops und Networking-Gelegenheiten geboten. In der Keynote des BVMW geht es um das Thema "Erfolg durch starke Marke - Imagebildung im Mittelstand".Zukunftsorientiertes Arbeitsraum-KonzeptDas Design orientierte Raumkonzept erfüllt die Anforderungen moderner Arbeitswelten. Die hochwertigen Premium-Büros des First Choice Business Center Wiesbaden sind mit exklusivem Interieur nach aktuellen Erkenntnissen der "New Work"-Ära ausgestattet. So sorgen 43 hochwertig möblierte Einzel- und Doppelbüros, drei moderne Konferenzräume, modernste Büro- und Tagungstechnik, drei Business Lounges, vier Co-Working Spaces sowie Networking Areas in stilvollem Design für eine zeitgemäße Arbeitsatmosphäre. Unternehmen, Start-ups und Freiberufler haben hier die Möglichkeit zum konzentrierten Arbeiten sowie zum Austausch und Netzwerken.Der zeitgemäße Büro-Service umfasst Copy-Stations, stilvolle Telefonboxen für ungestörtes Arbeiten mit Privatsphäre, einen repräsentativen Empfangsbereich, eine Tiefgarage, eine Flatrate für Highspeed-Internet und Telefonie, unbegrenztes Kaffee- und Tee-Angebot, 24/7-Zugang, monatlicher All-Inclusive-Festpreis, flexible Mietverträge ab einer Mietdauer von einem Monat sowie hervorragende Verkehrsanbindung.Für die Eröffnung am 26. Oktober 2017 können sich Interessenten per E-Mail unter info@firstchoicebc.de anmelden. Weitere Informationen zum neuen First Choice Business Center Wiesbaden sind unter www.firstchoicebc.de/wiesbaden abrufbar.+++



Bildinformation: Neue Arbeitswelt: First Choice Business Center Wiesbaden eröffnet im ehemaligen Terrum Tower (Bildquelle: Sirius Facilities GmbH)