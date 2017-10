Heikles Thema Provisionsabrechnung

Jeder der als Verkäufer in einem Vertrieb unterwegs ist kennt das Thema: "Probleme mit der Provisionsabrechnung". Was für die Vertriebspartner ärgerlich ist, kann für das Vertriebsunternehmen fatale Folgen haben. Der hochsensible Bereich -Provisionsabrechnung- ist oft ein Gradmesser für die Seriosität und die Kompetenz eines Vertriebsunternehmens. Selten sind es richtig große Schwierigkeiten. Oft ist es nur ein nicht enden wollende Kette von kleineren Problemen die den Unmut ganzer Vertriebsstrukturen aufschaukeln können. Hinzu kommt oft eine mangelnde Transparenz auf den Provisionsabrechnungen die dafür verantwortlich ist das auch so genannte gefühlte Probleme entstehen. Das bedeutet die Vertriebspartner vermuten aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen auf jeder neuen Abrechnung neue Probleme. Aus diesem Teufelskreis auszubrechen ist nicht einfach. Wenn ein Vertriebsunternehmen hier nicht gegengesteuert, werden zwangsläufig größere Strukturen wegbrechen. Der Ruf eines solchen Vertriebsunternehmens ist dann oft nachhaltig beschädigt.Um gar nicht erst in eine solche Situation zu geraten muss sich ein Vertriebsunternehmen vor dem Projektstart nach einer geeigneten MLM-Software zur Provisionsabrechnung umschauen. Ein wesentlicher Gradmesser zur Beurteilung der Qualität einer Abrechnungssoftware ist der Verbreitungsgrad und die Markterfahrung. Ein System das schon viele Jahre am Markt ist wird also nicht mehr an den Kinderkrankheiten leiden. Ein solches zuverlässiges System ist die MLM-Software "TQ.SUCCESS" von der TeQuWare GmbH. Die Abrechnungskomponente für die Provisionsabrechnung bietet eine sehr flexible Abbildung der unterschiedlichsten Vergütungsmodelle an. Die mit dieser Software erstellten Provisionsabrechnungen zeichnen sich durch eine sehr detaillierte Darstellung aller einzelnen provisionspflichtigen Geschäftsvorfälle aus. Zudem wird die gesamte Provisionsverteilung innerhalb der Downtime dargestellt. Die Leistungsfähigkeit des Systems hat der Berliner Softwarehersteller bei großen Vertriebsorganisationen bereits unter Beweis gestellt. Das nun seit bereits 18 Jahren im Einsatz befindliche System gilt als stabil und zuverlässig. Auch für Unternehmen die aus den oben genannten Gründen wechseln müssen bietet die TeQuWare GmbH tatkräftige Unterstützung an.Einen Kontakt zum Unternehmen finden Sie im Internet ( www.tequware.de ) oder telefonisch unter 030/43401260. Der Geschäftsführer Uwe Friedrich ist immer für ein direktes Beratungsgespräch offen.



Bildinformation: CRM- und MLM-Software TQ.SUCCESS