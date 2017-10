Andreas Nüssel übernimmt die kürzlich geschaffene Position und bringt 13 Jahre Erfahrung aus dem Luxuskreuzfahrtsegment mit

Southampton/Frankfurt, 6. Oktober 2017. Das inklusivste Luxus-Kreuzfahrtunternehmen Regent Seven Seas Cruises verkündet heute Andreas Nüssel als neuen Head of Sales für Deutschland, Österreich und die Schweiz.Nüssel - der direkt an Graham Sadler, Regent Seven Seas Cruises Managing Director, EMEA berichtet – wird für den Aufbau eines starken Teams verantwortlich zeichnen, das die Preferred Sales Agents von Regent im D-A-CH Markt unterstützt. Darüber hinaus wird er die Bereiche Vertrieb, Markenbekanntheit und Marktanteil innerhalb des deutschsprachigen Reisebüromarkts weiterentwickeln.Nüssel war zuletzt fünf Jahre für Silversea Cruises unter anderem als Head of Field Sales D-A-CH und Revenue Control EMEA tätig und davor in verschiedenen Funktionen bei Sea Cloud Cruises und der Reederei Peter Deilmann. Insgesamt verfügt er über 13 Jahre Erfahrung in der Welt der Luxuskreuzfahrt.„Wir sind hocherfreut, einen Sales-Profi von Andreas’ Kaliber im Regent Seven Seas Cruises Team willkommen zu heißen”, sagt Graham Sadler, Regent Seven Seas Cruises Managing Director EMEA. „Diese Berufung stellt den ersten Teil der derzeitigen Umstrukturierung unserer Sales Tätigkeit im D-A-CH Markt dar, da dieser für uns immer bedeutender wird. Wir möchten all unseren Partnern für ihre kontinuierliche Unterstützung danken und freuen uns darauf, unsere fruchtbare Zusammenarbeit in den kommenden Monaten und Jahren fortzusetzen.”Andreas Nüssel, Head of Sales für Deutschland, Österreich und die Schweiz für Regent Seven Seas Cruises sagte: „Kreuzfahrt ist der am schnellsten wachsende Sektor innerhalb der Reiseindustrie im D-A-CH Markt, und ein großer Teil des Erfolges gebührt den Partnern im Vertrieb. Ich kann es kaum abwarten, mit unseren Preferred Sales Agents zu arbeiten und unsere Reisebüro-Partner mit meinem Wissen und Bewusstsein für die Marke Regent Seven Seas Cruises zu unterstützen.” Nüssel weiter: „Ich freue mich über die Chance, das weiter auszubauen, was das Regent Team in den letzten Jahren erreicht hat und ich kann sagen, dass es nicht viele Produkte gibt, die sich mit Regent messen können bezüglich der ultra-luxuriösen Schiffe, des persönlichen Services und der unerreichten Inklusivangebote, die Regent seinen Gästen bietet.”Detaillierte Informationen über die Seven Seas Explorer oder allgemeine Informationen über Regent Seven Seas Cruises® erhalten Interessierte im Internet unter www.RSSC.com/specials oder telefonisch bei einem unserer Kreuzfahrtagenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz:AirTours: 0049 511 567 86 190Cruise Group: 0049 861 909 96 040ATI World: 0049 6023 917150VistaTravel: 0049 40 309 798 40Seereisen Center: 0043 (1) 713 04 00Papageno: 0043 (1) 58 555 85 0RUEFA: 0810 200 400 (aus AUT); 0043 (1) 58800 9450 (Ausland)MCCM Master Cruises: 0041 (0) 44 211 30 00Kuoni Cruises: 0041 (0) 44 277 52 00



Bildinformation: Andreas Nüssel übernimmt die kürzlich geschaffene Position und bringt 13 Jahre Erfahrung aus dem Luxuskreuzfahrtsegment mit