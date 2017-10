Vollautomatisierte Lohnabrechnung mit HRlab

Berlin, 06.10.2017. Die Human Capital Management Plattform HRlab aus Berlin bietet in Kooperation mit führenden Rechenzentren eine vollautomatisierte Lohn- und Gehaltsabrechnung. Vom 8. bis 10. Oktober 2017 präsentiert HRlab auf dem 40. Deutschen Steuerberatertag in Berlin, wie die Verzahnung externer Systeme mit der Plattform einen lückenlosen Abrechnungsprozess ermöglicht. Die Akkreditierung und Zentralisierung abrechnungsrelevanter Mitarbeiterdaten aus verschiedenen Quellen bildet die Basis zur Integration externer Rechenzentren, um Daten effizient und automatisiert zu managen.



HRlab arbeitet zur Prozessoptimierung mit professionellen Rechenzentren zusammen. Die Synchronisation von Drittsystemen ermöglicht eine reibungslose und vor allem automatisierte Abwicklung von Prozessen und bietet Unternehmen ein modernes und benutzerfreundliches Personalmanagement. Als cloudbasierte Plattform, die alle Personalprozesse und -daten zentralisiert, liegt der Fokus auf Datensicherheit. Die zertifizierten Rechenzentren der Kooperationspartner garantieren eine sichere Datenverwaltung und gewährleisten eine zuverlässige Abrechnung.



Die cloudbasierte Plattform HRlab bietet ein vollumfängliches Personalmanagement. „Die Zusammenarbeit mit externen Rechenzentren erlaubt den Nutzern von HRlab, die Lohn- und Gehaltsabrechnung vollständig automatisiert abzuwickeln,“ erklärt Achim Trude, CEO von HRlab. „Der reibungslose Abrechnungsprozess verspricht eine fehlerfreie und vor allem zeitsparende Lohnabrechnung. Durch Kooperation mit Drittsystemen erweist sich HRlab somit als die Komplettlösung für Personalmanagement.“



Treffen Sie HRlab auf dem 40. Deutschen Steuerberatertag. Im Obergeschoss des Maritim Hotels Berlin können Sie am Stand 23 mehr über das ganzheitliche Personalmanagement mit HRlab erfahren.