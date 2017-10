Infinidat erhält 95 Millionen US-Dollar in Serie-C-Finanzierungsrunde bei einer Bewertung von 1,6 Milliarden US-Dollar: Beschleunigung des Umbruchs im Speichermarkt

- Infinidats Gesamtfinanzierung beträgt jetzt 325 Millionen US-Dollar- Kunden, darunter viele der weltweit größten Unternehmen, nutzen mehr als zwei Exabyte Speicherplatz- Mit 13 Quartalen kontinuierlichem Umsatzwachstum in Folge höchst profitabel – allein im zweiten Quartal 2017 verzeichnete das Unternehmen eine Wachstumsrate von 250 ProzentMünchen, 6. Oktober 2017 – Infinidat, führender unabhängiger Anbieter von Datenspeicherlösungen der Enterprise-Klasse mit Skalierungsmöglichkeiten im Petabyte-Bereich, hat in dieser Woche den Abschluss einer Serie-C-Finanzierungsrunde im Wert von 95 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die Finanzierungsrunde wurde von Goldman Sachs Private Capital Investing (PCI) mit starker Beteiligung des führenden Unternehmens der Serie B, TPG Growth, angeführt. Das bisher vom Unternehmen eingeworbene Eigenkapital beläuft sich auf 325 Millionen US-Dollar. Mit mehreren hundert Unternehmenskunden, die die InfiniBox-Plattform und mehr als zwei Exabyte (zwei Milliarden Gigabyte) an Speicherplatz weltweit nutzen, hat sich Infinidat als neuer Marktführer in der 40 Milliarden Dollar schweren Datenspeicherindustrie etabliert.„In nur wenigen Jahren haben wir alle Wachstumsrekorde für ein Unternehmen der Datenspeicherungsindustrie gebrochen, indem wir uns auf die Grundlagen konzentriert haben: Bedürfnisse auf Kundenseite antizipieren, Hype-Zyklen ignorieren und eine integrative Kultur von Innovation und technischer Exzellenz fördern“, erklärt Moshe Yanai, Vorstandsvorsitzender und CEO von Infinidat. „Wir freuen uns sehr, dass Goldman Sachs uns im nächsten Kapitel auf dieser Reise begleiten wird.“Infinidat wurde 2011 gegründet und begann im Jahr 2014 mit dem Verkauf seines Flaggschiff-Produkts InfiniBox. Schon zu den ersten Kunden zählen einige der weltweit größten Telekommunikationsanbieter, Banken sowie Cloud Service Provider, die InfiniBox einsetzen, um eine große Anzahl von Legacy-Systemen auf einer effizienteren Plattform zu konsolidieren. Jedes InfiniBox-System verwaltet über fünf Petabyte (fünf Millionen Gigabyte) an Daten und bietet eine branchenweit führende Leistung und Zuverlässigkeit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Enterprise-Storage-Systemen, die für Performance auf teure Flash-Hardware angewiesen sind, nutzt die InfiniBox einen anderen Software-Ansatz: Maschinelle Lernalgorithmen werden dafür eingesetzt, um sehr hohe Performance und Zuverlässigkeit aus preiswerter Hardware zu extrahieren. Dazu nutzt Infinidat den gleichen Festplattentyp mit ultrahoher Kapazität, der typischerweise von Google, Facebook und anderen Betreibern von Hyperscale-Cloud-Angeboten zur Speicherung großer Datenmengen eingesetzt wird. Infinidat hat Niederlassungen in 17 Ländern, ist mit zwei Hauptsitzen in Waltham (MA), USA, sowie Herzliya, Israel, vertreten und beschäftigt derzeit weltweit 500 Mitarbeiter.„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Infinidat“, kommentiert Holger Staude, VP Private Capital Investing bei Goldman Sachs. „Die beeindruckende technologische Innovationskraft und das starke, profitable Wachstum des Unternehmens heben sich deutlich von den Wettbewerbern in der Speicherbranche ab.“Das Analystenhaus IDC prognostiziert bis 2025 ein Anwachsen der globalen Datensphäre auf 163 Zettabytes. Dies entspräche dem Zehnfachen der Datenmenge von 16,1 ZB im Jahr 2016. Resultierten die Zuwächse beim Speicherplatz im letzten Jahrzehnt vor allem aus der explosionsartigen Zunahme von Social-Media-Inhalten und anderen nutzergenerierten Daten, wird der Zuwachs im kommenden Jahrzehnt vor allem durch maschinengenerierte Daten im Umfeld des Anstiegs von IoT, KI, Analytics und Genomik vorangetrieben werden. IDC prognostiziert auch, dass sich der Großteil des Storage-Wachstums von verbrauchergenerierten zu unternehmensweit generierten Daten verlagern wird.Infinidat ist der Meinung, dass das kommende Zeitalter der Unternehmensdaten eine neue Denkweise bei der Speicherung von Informationen erfordert – eine neue Storage-Architektur, die sich grundlegend von den verbraucherzentrierten Cloud-Storage-Plattformen des letzten Jahrzehnts sowie den vorherigen Enterprise-Storage-Systemen unterscheidet.„Unsere Aufgabe besteht darin, das Wissen der Menschheit zu speichern und neue Arten des Computings zu ermöglichen“, erklärt Brian Carmody, CTO bei Infinidat. „Während der Rest der Branche auf kleine, teure All-Flash-Arrays umgestellt hat, um die Kosten pro GB so hoch wie möglich zu halten, haben wir eine neue Software-Architektur entwickelt, die speziell für das kommende Jahrzehnt des Hyperwachstums im Petabyte-Bereich entwickelt wurde. Unsere Lösung bedeutet nur ein Bruchteil der Kosten und kann es in Punkto Performance und Zuverlässigkeit mit den etablierten Anbietern aufnehmen.“„TPG baut die Beteiligung an Infinidat gerne weiter aus“, erläutert Tim Millikin, Principal von TPG. „Infinidat hat mit der Umsetzung einer langfristigen Vision ein rasantes Wachstum erreicht und wird die Führungsposition in der Datenspeicherindustrie weiter festigen.“„Wir freuen uns darauf, das Kapital aus dieser Finanzierungsrunde einzusetzen, um unsere Innovationen zu beschleunigen, mehr Kunden zu erreichen, schneller voranzukommen und unseren loyalen und großartigen Kundenkreis weiter zu unterstützen“, erklärt Izhar Sharon, Präsident von Infinidat.



Bildinformation: Infinidat