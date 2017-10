Möhrendorf, 5. Oktober 2017 – Cyberangriffe haben sich zu einer täglichen Bedrohung im geschäftlichen und privaten Umfeld entwickelt. Hersteller und Betreiber Software-intensiver Systeme müssen kritische Bereiche schützen und branchenrelevante Compliance-Richtlinien erfüllen. imbus liefert leistungsstarke Strategien und Lösungen für mehr IT-Sicherheit.Von der Unternehmens-IT bis zum eingebetteten System im Internet of Things: Mit der Komplexität der Software steigt auch der Security-Bedarf. Es gilt, Sicherheitslücken zu schließen und Risiken wirksam zu minimieren.Die Experten von imbus unterstützen Auftraggeber bei der Identifikation der zu schützenden Systeme und der Asset-spezifischen Risikoanalyse. Sie beraten, welche Security-Policies und -Procedures erstellt werden sollten.Bei Security Tests stützt sich imbus auf international anerkannte Frameworks und Normen, wie beispielsweise die OWASP Top 10. Die Sicherheitstests werden beim Auftraggeber in die bestehenden IT-Prozesse eingebunden. Testergebnisse werden von den imbus-Spezialisten in einem Bericht transparent zusammengestellt und, wenn vom Auftraggeber gewünscht, entsprechende Lösungsvorschläge unterbreitet.Penetrationstests untersuchen die Systemlandschaft auf Lücken und Schwachstellen.Darüber hinaus hat die imbus Akademie das Training zum „ISTQB® Advanced Level Security Tester“ neu im Schulungsprogramm. In dem dreitägigen Kurs werden erfahrenen Testern die Bereiche Security Test-Analyse, -Design und -Implementierung vermittelt.Weitere Informationen zu den IT-Security-Leistungen von imbus gibt es unter www.imbus.de/softwaretest/it-security . Eine ausführliche Beschreibung der Schulung ist unter www.imbus.de/akademie/istqb-advanced-security-tester zu finden.



Bildinformation: IT-Security – die Herausforderung der Digitalisierung