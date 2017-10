Vergessen Sie Weihnachtsgrüße per SMS. Ersetzen Sie sie durch schöne Grußkarten

Auch Sie haben bereits vergessen, wie es ist, jemandem einen schönen Weihnachtsgruß zu senden? Wir sprechen jetzt aber vom wirklichen Weihnachtsgruß – einer Grußkarte aus Papier. Wir möchten Sie daran erinnern, warum Sie von SMS-Grüßen zu Grußkarten wechseln sollten.Versand von Weihnachtsgrüßen per SMSDie klassischen Weihnachtsgrüße ersetzten vor einigen Jahren die Grüße per SMS. Viele Menschen hörten auf, Karten zu schicken und versendeten an ihre Bekannten eine SMS mit Texten zu Weihnachten und zum Neuen Jahr. Nett, witzig, eindrucksvoll ... einfach das, was sie auf dem Herzen hatten. Heute ist eine Zeit, da uns eine Weihnachts-SMS nicht mehr so sehr überrascht. Die Texte, die per SMS zu uns kommen wiederholen sich oft, und daher ist es schwer, den Anderen mit etwas Neuem zu überraschen.Ein weiterer Nachteil ist der Preis für eine SMS. Selbstverständlich betrifft Sie das nicht, wenn eine günstige Flatrate mit kostenlosen SMS in alle Netze haben. Aber die Übrigen müssen sich die Anzahl der verschickten Nachrichten überlegen. Teilweise kommen auch Grüße per Email zu uns, aber das ist doch sehr unpersönlich. Und schließlich kennzeichnet jemand in den sozialen Netzwerken 40 Personen auf einer Weihnachtsfotografie und dann nerven uns die durch dieses Foto hervorgerufenen Spammails.Erinnern Sie sich, wie es früher warErinnern Sie sich noch daran, wie wir vor Weihnachten in der Schule Weihnachtsgrüße herstellten? Mit Ausschneiden und Kleben hatten wir zu tun, aber das Ergebnis war es wert. Auch Ihre Kinder werden in diesem Jahr wieder in der Kunsterziehung so etwas erstellen, warum also sollten Sie dabei nicht mitmachen? Auch Sie können Ihren Gruß für die Ihnen Nahestehenden erstellen. Wenn Sie nicht wissen wie, finden Sie die Antworten in unserem vorhergehenden Artikel.Sollten Sie jedoch für die Herstellung von Weihnachtsgrüßen keine Zeit haben, bestellen Sie sie auf unserer Internetseite. Es wird eine angenehme Veränderung für Sie und auch für die Ihnen Nahestehenden, Freunde bzw. Arbeitskollegen. Unsere Neujahrsgrüße können Sie in großer Anzahl verschicken, problemlos stellen wir Ihnen auch 500 Grußkarten zur Verfügung. Grußkarten sind wieder aktuell und geben uns ein noch schöneres Weihnachtsgefühl.Vergessen Sie nicht, sich auch die weiteren schönen Grußkarten aus unserem Angebot anzusehen: www.pamas-weihnachtskarten.de/ und schreiben Sie uns Ihren Kommentar dazu, welche davon Ihnen am besten gefallen.



Bildinformation: Dieser Gruß schafft einen luxuriösen Eindruck, bezaubert aber auch durch die originelle vervollkommnete Herstellungstechnik.