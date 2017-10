IDEAL PHARMA PEPTIDE bringt Peptidkomplekse auf CPhI 2017

Vom 24. bis 26. Oktober 2017 findet in Frankfurt am Main eine der bedeutendsten Veranstaltungen im Bereich Pharma - die CPhI Worldwide 2017 statt.IDEAL PHARMA PEPTIDE GmbH präsentiert eigene innovative Produkte - IPH Aminosäure-Peptid-Komplexe entwickelt in Zusammenarbeit mit Wuxi Jinghai Amino Acid Co Ltd. Stand Nr.10.1F50.Die Entscheidung über Zusammenarbeit zwischen IDEAL PHARMA PEPTIDE (Deutschland) und der Firma Wuxi Jinghai Aminosäure (China) war nicht zufällig. WJAA ist heute einer der führenden Hersteller von Aminosäuren in China mit dem Recht Kernprodukte und Rohstoffe zu exportieren und zu importieren und wurde in 1993 gegründet. WJAA ist zertifiziert nach: GMP, HALAL, KOSHER, ISO 9001 und ISO 22000.Wuxi Jinghai Amino Acid Co Ltd (WJAA, www.chinaaminoacid.com/ ) ist einer der wichtigsten Spieler in Chinas nationalen Entwicklungsplan und einer der High-Tech-Unternehmen der Provinz Jiangsu. Darüber hinaus ist WJAA Mitglied der China PharmaceuticalIndustry Association.Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile rund 250 Mitarbeiter. Von der Gesamtfläche von 38.388 m² Produktionsstätten belegen 16.762 m². Die jährliche Produktion beträgt etwa 3000 Tausend Tonnen Aminosäuren. Die Produktion von WJAA ist ein Komplex aus fortschrittliche Produktionstechnologie und Einrichtungen, sowie hochqualifiziertes Personal. AMINOWILL ist die Hauptmarke der Aminosäuren, die das Unternehmen produziert. Diese Faktoren spielten die Hauptrolle bei der Entscheidung über die Zusammenarbeit mit WJAA als Produzent von IPH Peptidkomplexen - wie BCAA IPH AGAA, BCAA IPH AVN und BCAA IPH AEN - Produkte, die auf Technologien und kurzen Peptiden der IDEAL PHARMA PEPTIDE GmbH (DEUTSCHLAND), http://ideal-pharma.de/ und basierend auf hochwertigen Aminosäuren von AMINOWILL sind. Endverbraucher dieser Produkte sind europäische und amerikanische Unternehmen, die auf innovative Lösungen in der Produktion von Sporternährung spezialisiert sind.



Bildinformation: IDEAL PHARMA PEPTIDE bringt Peptidkomplekse auf CPhI 2017