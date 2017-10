LAMSYSTEMS ist der größte Hersteller in Russland und den GUS Staaten von spezialisierten Geräten zum Schutz der Arbeitsprodukte, des Betreibers und der Umwelt. Das Unternehmen produziert verschiedene Laborgeräte, darunter mikrobiologische Sicherheitsboxen I, II und III Klassen, Laminarboxen und Dunstabzugshauben. Alle von der Firma produzierten Geräte finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.lamsys.com/ In der letzten Zeit sind die mikrobiologischen Safe SAVVY auf russischen und europäischen Märkten sehr gefragt. Die Kunden des Unternehmens heben besonders die Zuverlässigkeit der Box, die einfache Bedienung sowie ihre Geräuschlosigkeit hervor. LAMSYSTEMS wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seitdem eine führende Position in seiner Branche auf dem russischen Markt erreicht. Bis heute verfügt das Unternehmen über eine eigene Produktionsbasis mit modernsten Maschinen und Ausrüstungen.Das Unternehmen verfügt über alle notwendigen Genehmigungen für alle hergestellten Produkte. Alle Produkte haben Zertifikate der elektrischen Sicherheit und der elektromagnetischen Verträglichkeit der Gruppe "SGS" (Großbritannien) und das Recht die Produkte mit dem CE-Zeichen zu kennzeichnen. Und eines der führenden Produkte des Unternehmens - die mikrobiologische Sicherheitsbox der zweiten Klasse (Typ A2) - wurde von der TÜV NORD CERT GmbH Nr. 44 330 13085601 über die Einhaltung der Anforderungen der europäischen Norm EN 12469 zertifiziert.Das Unternehmen verbessert ständig die Produktlinie, entwickelt und beherrscht die Produktion von neuen Typen und Modifikationen von Geräten. Wichtig ist auch, dass LAMSYSTEMS seine Kunden nach dem Kauf von Geräten weiter unterstützt und bei eventuell auftretenden Problemen berät und den After-Sales-Service bereitstellt.LAMSYSTEMS GmbHCampus Berlin-BuchRobert-Rössle-Str. 10D 79 (Erwin-Negelein-Haus)13125 Berlin, GermanyTel.: +49 (0)30 9489 2080Fax.: +49 (0)30 9489 2081info@lamsys-euro.com



Bildinformation: LAMSYSTEMS GmbH