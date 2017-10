Herbstliche Hirsch-Bolognese von Sternekoch Carmelo Greco

Wenn die Tage kürzer und die Temperaturen kühler werden, macht man es sich gerne zu Hause mit Soulfood und einem Glas Rotwein gemütlich. Zum körperreichen Cabernet Sauvignon von Gallo Family Vineyards mit seinen Beeren- und Gewürznoten passt perfekt die kräftige Hirsch-Bolognese von Sternekoch Carmelo Greco aus Frankfurt. Der im Piemont aufgewachsene Sizilianer, dessen Küche seit vielen Jahren mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist, wird vom Feinschmecker zu den besten italienischen Restaurants in Deutschland gezählt.Gallo Family Vineyards Cabernet SauvignonCharakter: Beerenfruchtaromen mit einem Hauch von Pflaume und Gewürzen, körperreichFarbe: RubinrotGeschmack: halbtrockenHerkunftsland: USAAnbaugebiet: KalifornienTrinktemperatur: 17-20° CAlkoholgehalt | Säure | Restzucker: 13% vol | 4,6 g/l | 9,5 g/lHirsch-Bolognese von Carmelo GrecoZutaten für vier PersonenFleischsoße:500g Hackfleisch vom Hirsch1 Knoblauchzehe2 Schalotten120g Möhren120g Sellerie2EL Olivenöl2EL Tomatenmark150ml Geflügelfond250ml passierte Tomaten2 Zweige Thymian2 Zweige Majoran2 Zweige RosmarinSalz, PfefferWer seine Pasta nicht selbst machen möchte, kauft einfach im Supermarkt eine gute Pasta nach Wahl.Pasta:300g Weichweizenmehl200g Hartweizenmehl100ml Wasser13 EigelbeSalzZubereitungSoße:Knoblauch und Schalotten schälen und fein würfeln. Möhren und Sellerie putzen, schälen und in kleine Würfel schneiden. Das Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen. Gemüsewürfel, Schalotten und Knoblauch darin andünsten. Anschließend das Hackfleisch dazugeben und unter Rühren krümelig braten, bis es leicht bräunt.Das Tomatenmark zufügen, gut mit dem Hackfleisch mischen und drei bis fünf Minuten anrösten. Den Geflügelfond zügig dazugeben, damit die Flüssigkeit schnell verdampft und die Aromen erhalten bleiben. Dann die passierten Tomaten zufügen und alles mischen. Die Soße offen etwa 20 Minuten bei geringer Hitze einkochen lassen, bis sie dickflüssig ist. Die Kräuterzweige fein hacken, in die Soße geben und kurz mit aufkochen.Pasta:Alle Zutaten zu einem Teig kneten und dann mit einer Nudelmaschine etwa 30 Zentimeter lange Bandnudeln formen. Die Pasta in reichlich kochendem Salzwasser etwa zwei bis drei Minuten aufwallen lassen.AnrichtenDie heiße Pasta mit der Soße vermischen und in einem tiefen Teller anrichten. Auf Wunsch mit Parmigiano Reggiano bestreuen.



Bildinformation: Gallo Family Vineyards