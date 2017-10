Rehm und die Menschen dahinter kennenlernen

Interessante Herausforderung gesucht? Spannende Zukunft in Aussicht! Rehm bietet vielseitige Jobs für Tüftler und Praktiker, Entwickler und Visionäre, Kreative und Reiselustige, Programmschreiber und Ideengeber. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen und können sich am Sonntag, den 15. Oktober 2017 von 10 bis 15 Uhr beim Karrieretag auf dem Firmengelände von Rehm Thermal Systems in Blaubeuren-Seissen über aktuelle Ausbildungs- und Stellenangebote informieren. Wer Rehm als Arbeitgeber besser kennenlernen möchte, kann im neuen Online-Bewerberportal vorab schon hinter die Kulissen blicken."Unser neues Karriereportal gibt Einblicke in die Arbeitswelt bei Rehm und stellt die Menschen dahinter vor. Bewerber können sich nicht nur über die Rahmenbedingungen informieren, sondern haben durch Erfahrungsberichte der Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, genauer herauszufinden, was uns ausmacht und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihrem Arbeitgeber schätzen. Außerdem ist der Bewerbungsprozess mit dem Direktkontakt bei unserem Karrieretag viel einfacher und persönlicher möglich. Wir freuen uns auf viele Besucher", sagt Personalleiter Joachim Erhard.Als inhabergeführte, mittelständische Firma ist Rehm heute nicht nur auf der Schwäbischen Alb bekannt, sondern hat sich mit Produktionsstandorten in Deutschland und China, internationalen Niederlassungen sowie Vertretungen und Distributoren auf allen Kontinenten auch weltweit einen Namen gemacht. Der Maschinenbauer ist immer auf der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrer Arbeit einiges bewegen möchten, echte Teamplayer sind und mit dem Unternehmen gemeinsam wachsen wollen.Alle Interessierten haben die Gelegenheit, die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten bei der Firma Rehm zum Karrieretag kennenzulernen und sich mit dem Fachpersonal vor Ort individuell auszutauschen. Gerne können Sie Ihre aktuellen Bewerbungsunterlagen gleich mitbringen und mit dem Team besprechen. Der Karrieretag findet auf dem Firmengelände von Rehm Thermal Systems, Leinenstraße 7, 89143 Blaubeuren-Seissen am 15. Oktober 2017 von 10 bis 15 Uhr statt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Besuch!



Bildinformation: Rehm und die Menschen dahinter kennenlernen