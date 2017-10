Fairer T-Shirt Druck bei Green Shirts

Green Shirts verstärkt den Fokus auf die Bereiche B2B und Großkunden. Durch nachhaltige Werbemittel und verbesserten Kundenservice sollen vor allem NGO’s, Musiker und Schulen als Kunden hinzugewonnen werden.Das neu erweiterte Angebot reicht dabei von Standard T-Shirts über Sportbekleidung und Pullover sowie Stofftaschen. All diese Textilien werden nachhaltig hergestellt und mittels zertifiziertem Öko Druck veredelt. Von Siebdruck, Textildirektdruck bis hin zu Flex- und Flockdruck werden alle gängigen Techniken angeboten.Neben der großen Farbauswahl gibt die Möglichkeit aus vielfältige Materialien zu wählen. Neben klassischer Bio Baumwolle, recyceltne Stoffe aus PET-Flaschen und Holz-T-Shirts aus Holzviskose, haben auch Hanf und Bambus in das Sortiment eingang gefunden. Bambus ist sehr atmungsaktiv und deshalb vor allem für Sportbekleidung geeignet.Besonderes Augenmerk legt Green Shirts seit der Gründung 2012 auf das Design der Mode. “Wir arbeiten mit jungen Künstlern auf der ganzen Welt zusammen, um unseren Kunden eine möglichst breite und hochwertige Auswahl an Shirts anbieten zu können“, erklärt Gründer und CEO des Start-Ups Niklas Astor. Druckmotive können vom internen Team für den Kunden als Zusatzdienstleistung entworfen werden.



