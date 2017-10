PowerFolder - Server jetzt ISO 27001 zertifiziert

Webhosting-Dienstleister und Rechenzentrumbetreiber Hetzner Online ist jetzt gemäß ISO/IEC 27001 zertifiziert worden. Damit wurde nach eingehender, mehrjähriger Prüfung durch die FOX Certification bescheinigt, dass ein geeignetes Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) implementiert und adaptiert wurde. Von dem profitiert auch die File Sync&Share-Lösung PowerFolder des Düsseldorfer Unternehmens dal33t GmbH, die auf den Servern von Hetzner in Nürnberg beheimatet ist.Düsseldorf/Nürnberg , Oktober 2017 - Schon seit über zehn Jahren, seit der Markteinführung seiner File Sync&Share-Lösung PowerFolder, nutzt das Düsseldorfer Unternehmen dal33t GmbH ausschließlich die Server des deutschen Dienstleisters Hetzner in Nürnberg zur Speicherung seiner Daten. Nun ist es auch „amtlich“, dass diese dort besonders gut aufgehoben und sicher sind, denn Hetzner Online hat jetzt die Zertifizierung ISO/IEC 27001 erhalten. Das Zertifikat, das auf der IT-Sicherheitsmesse it-sa in Nürnberg überreicht wurde, weist ein adäquates Sicherheitsmanagement, die Sicherheit der Daten, die Vertraulichkeit der Informationen und die zuverlässige Verfügbarkeit der IT-Systeme nach. Zudem stellt es sicher, dass die bestehenden hohen Sicherheitsstandards fortwährend verbessert und kontrolliert werden. Für PowerFolder-Nutzer bedeutet das, dass ihre vertraulichen Daten vor unbefugtem Zugriff, Manipulation, Beschädigung oder Verlust bestens geschützt und kontinuierlich abrufbar sind, und Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit gewährleistet werden.Was ist ISO 27001?ISO 27001 ist die international führende und bekannteste Norm für Informationssicherheitssysteme im Bereich privatwirtschaftlicher und öffentlicher Unternehmen sowie gemeinnütziger oder staatlicher Organisationen. Sie wurde als erstmals am 15. Oktober 2005 veröffentlicht und mehrmals überarbeitet; seit März 2015 ist die finale Version DIN ISO/IEC 27011:2015 auch in deutscher Sprache veröffentlicht. Sie beinhaltet das systematische Bewerten von IT-Sicherheitsrisiken, das Entwerfen und Umsetzen von IT-Sicherheitskontrollen und die Implementierung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS), das anschließend ständig optimiert wird. Jedes Zertifikat ist drei Jahre lang gültig, muss aber jährlich durch ein sogenanntes Überwachungsaudit bestätigt werden.



Bildinformation: PowerFolder - Server jetzt ISO 27001 zertifiziert