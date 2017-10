Online Ephedrin bestellen: Für viele nur ein Kavaliersdelikt

Die Verwendung von Ephedrin für nicht eindeutig medizinisch indizierte Zwecke ist nach wie vor ein strittiges Thema. Übergewichtige möchten mit Ephedrin abnehmen, Ausdauersportler bewältigen damit härteste Trainingseinheiten und Bodybuilder nutzen es vor Wettbewerben zum Entwässern und Definieren. Personen aus diesen Gruppen machen oft kein Geheimnis daraus, dass sie regelmäßig auf einschlägigen Websites Ephedrin bestellen. Erfahrungen von Anwendern sind allerorts im Internet zu finden. In niedriger Dosierung ist die Wirkung vergleichbar mit anderen legalen Stimulanzien wie Koffein oder Guarana. Problematischer sind ECA-Stacks, die eine Kombination aus Ephedrin, Koffein und Aspirin enthalten und bei empfindlichen Personen zu ernsten körperlichen Reaktionen führen können. Reines Ephedrin hingegen ist gut verträglich.Auf Druck einflussreicher Pharmakonzerne ist Ephedrin in den frühen 2000er-Jahren aus den Regalen der Nahrungsergänzungs-Shops verschwunden. In Apotheken erhält man es nur noch auf Rezept. Als Grund werden tragische Berichte von Todesfällen angegeben, die allerdings einer genaueren Überprüfung nicht standhalten. Die Geschädigten hatten bereits im Vorfeld mit Herz-/Kreislauferkrankungen zu kämpfen und haben in unverantwortlicher Weise überdosiert. Zudem wurden in ihrem Blut noch andere Substanzen gefunden (Anabolika/Steroide), so dass die Todesursache nicht eindeutig auf die Wirkung von Ephedrin zurückgeführt werden kann. Vergleichbare Berichte über Todesfälle bei Ephedrin-Monokonsum liegen nicht vor.Im Vergleich mit anderen Diuretika und Stimulanzien schneidet Ephedrin erstaunlich gut ab. Der Nutzen überwiegt die Risiken bei weitem. Nebenwirkungen wie Herzrasen, Nervosität, Verwirrtheit oder Übelkeit treten nur auf, wenn die Dosis zu hoch ist oder andere Präparate im Spiel sind. Die erwünschten Effekte hinsichtlich Gewichtsreduktion werden jedoch bereits bei niedrigen Dosierungen erreicht. Synthetische Diuretika aus der Apotheke sind weitaus gefährlicher. Da die Pharmahersteller aber auf hohe Profite mit neu entwickelten Präparaten rechnen, für die sie exklusive Patente besitzen, ist der Druck der Lobby auf die Politik zu stark, als dass mittelfristig mit einer Wiederfreigabe von ephedrinhaltigen Arzneien zu rechnen wäre.In rezeptfreien Präparaten ist Ephedrin heute nur noch in verschwindend geringen Mengen enthalten. Ein Beispiel ist das Erkältungssirup Wick Medinait. Da dieses Medikament eine Wirkstoffkombination aus Ephedrin, Paracetamol, Doxylamin und Dextromethorphan enthält, ist es zur sportlichen Leistungssteigerung bzw. zum Abnehmen ungeeignet. Weitere Apothekenmedikamente mit Ephedrin, wie zum Beispiel verschiedene Asthmasprays, enthalten ebenfalls zu geringe Wirkstoffmengen, um für die oben genannten Zwecke in Betracht gezogen zu werden. Sämtliche Ephedrin-Monopräparate unterliegen der Verschreibungspflicht.Um die Nachfrage zu befriedigen, haben in den letzten Jahren zahlreiche illegale oder in der rechtlichen Grauzone arbeitende Online-Shops für Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel Ephedrinpräparate in ihr Sortiment aufgenommen. Hauptsächlich handelt es sich um Ephedrin HCl (Ephedrinhydrochlorid) von Kaizen und 4ever fit. Auch Efedrina Level und Efanol sind zu finden. Das ehemals hochpopuläre Efedrin Arsan ist vom Markt verschwunden, da es nicht mehr hergestellt wird. Meist sind größere Gebinde ab 600 Tabletten erhältlich. Kleinere Mengen werden über private Kontakte gehandelt. Folgender Link zu einer Seite, bei der zahlreiche Anbieter angegeben sind, dient ausschließlich zur Recherche. Der Autor hat keine Beziehungen zu den Herstellern und ist nicht am Verkauf der erwähnten Produkte beteiligt: https://ephedrinbestellenblog.wordpress.com/2016/03/18/ephedrin-bestellen-erfahrungen-wirkung-nebenwirkungen/