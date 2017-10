Neue deutsche 100 Euro Goldmünze Luther schon ausverkauft

Deutschland hat am 2.Oktober 2017 eine neue offizielle 100-Euro-Goldmünze herausgeben, die als gesetzliches Zahlungsmittel mehrwertsteuerfrei bezogen werden konnte. Die staatliche Verteilstelle für diese Goldmünzen hat jedoch am Erstausgabetag (2.10.2017) bereits keine Kontingente mehr frei, - die Gesamtauflage, die auf 200.000 Stück limitiert war, ist ausverkauft. Die Münze kann damit nur noch über den Münzenfachhandel oder Zweitmarkt bezogen werden. Das aktuelle Preisniveau für diese 100-Euro-Goldmünzen sieht man z.B. hier: https://goo.gl/WcQVzk Das neue offizielle Zahlungsmittel Deutschlands zeigt die Gedenkstätten Luthers in Wittenberg und Eisleben und wiegt 15,55 Gramm. Damit hat man das international übliche Maß einer Halbunze gewählt. 999,9er Feingold wurde zur Herstellung dieser Goldmünze verwendet.Auch wenn die Goldmünze natürlich offizielles Zahlungsmittel in Deutschland im Wert von 100 Euro ist, wird tatsächlich wohl niemand damit bezahlen, da der Edelmetallwert schon bei mehreren Hundert Euro liegt. Seit dem Jahr 2002 gibt die Bundesrepublik Deutschland jedes Jahr eine 100-Euro-Goldmünze heraus. Mit Ausnahme eines einzigen Jahrgangs sind bisher alle diese 100-Euro-Goldmünzen nach der Erstausgabe mehr oder weniger deutlich im Preis gestiegen, sodass sich ein früher Kauf gelohnt hat.



Bildinformation: Anlagegold24