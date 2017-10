Gaumenfreuden aus dem Morgenland

Ein köstlicher orientalischer Duft umhüllt, die mit den Gewürzen und deren Mischungen aus dem Bremer Gewürzhandel angereicherten Speisen. Hinter den Wohlgerüchen stecken entweder ein bisschen Anis oder Kreuzkümmel, manchmal auch etwas Koriander. Natürlich dürfen Kardamom, Safran, Cayennepfeffer, Zimt, Kurkuma, Ras el Hanout, Garam Masala und Baharat nicht fehlen. Die unterschiedlichen Gewürze sorgen für den typischen orientalischen Geschmack in den Gerichten. Datteln, Mandeln, Feigen, Pistazien sind beliebte Zutaten für Vorspeisen und süße Gewürzkuchen, sie werden aber auch in manchen Hauptspeisen verwendet. Das orientalische Kochbuch bietet kulinarische Rezepte mit wenigen Kohlenhydraten, deshalb auch für Diabetiker und Reizdarm Patienten geeignet.Alle Rezepte für die Vor-, Haupt- und Nachspeisen sind einfach nachkochbar - für Kochanfänger bestens geeignet. Verwöhnen Sie sich und ihre Gäste mit Gaumenfreuden aus dem Orient.Buch Tipp aus der Bücherecke vom Bremer Gewürzhandel: „Scheherazades verträgliche LOW CARB Küche“Autorin: Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7347-3759-62. Auflage3,99 EuroBeschreibung: Orientalische Rezepte - das sind kulinarische Köstlichkeiten aus 1001 Nacht. Alle Rezepte haben keine Hülsenfrüchte, wie Bohnen, Linsen und Kichererbsen, sie dienen zwar als Grundlage der orientalischen Küche, können aber bei manchen Menschen Verdauungsprobleme verursachen - geeignet auch für Reizdarm Patienten. Alle Kochanleitungen sind nach dem Low Carb Prinzip - kohlenhydratarme Ernährung - entstanden, mit raffinierten Zutaten aus dem Bremer Gewürzhandel gezaubert und der orientalischen Küche angepasst.Besuchen Sie doch mal den Bremer Gewürzhandel: Leipziger Straße 85 in 28215 Bremen, oder falls Fragen vorhanden, über diese Rufnummer zu erreichen: 0421/30 644 70 oder stöbern Sie mal online:Quelle: Bremer Gewürzhandel



Bildinformation: Scheherazades verträgliche LOW CARB Küche