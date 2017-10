Den beruflichen Alltag aufgeben & als Senioren-Assistent durchstarten.

Dazu bietet sich die Ausbildung zum Senioren-Assistent an.Eine Ausbildung zum Senioren-Assistent bzw. zur Senioren-Assistentin eröffnet vielfältige neue Orientierungsmöglichkeiten und eine vielversprechende, sichere neue Zukunftsperspektive.Eine große Chance z.B. für die Haufrauen und Mütter, denen es nach der "Familienzeit" nicht gelingt in ihren alten Beruf zurück zu kehren. Sie orientieren sich neu und ändern ihre Lebens-Planung.Auch die vielen Arbeitnehmer, die mit ihrer aktuellen Arbeitssituation unzufrieden sind, denen der Stress über den Kopf wächst, denken darüber nach, wie sie sich neu orientieren können, bevor Mobbing oder Burn-Out sie innerlich zerreißt.Mit der qualifizierten Erwachsenen-Fortbildung zu Senioren-Assistenten finden Menschen den beruflichen Neueinstig und Berufs-Umsteiger gute neue Möglichkeiten mit attraktiven Zukunftsperspektiven.Die Arbeit mit Senioren ist sinnvoller als im Büroalltag Tag ein Tag aus Mails zu beantworten oder stupide und gleiche Abläufe zu bearbeiten.Die Senioren-Assistenz oder Senioren-Betreuung betrifft die nichtpflegerische Betreuung älterer Menschen, die noch keinen Pflegegrad haben, die möglichst lange eigenständig in ihrem Zuhause wohnen bleiben möchten. Ob als Begleitung ins Cafe oder zum Einkauf, zur Erledigung von Korrespondenz mit Behörden, für einen kleinen Ausflug oder die Bestellung eines Handwerkers - ein Senioren-Assistent ist in all diesen und viel mehr Fällen für Senioren da, wenn sie Unterstützung und Hilfe wünschen. Damit trägt dieser neue Beruf maßgeblich zu einer Verbesserung der Lebensqualität der Senioren bei.Die Ausbildung in einer Fach-AkademieMeine Recherche zum Thema führte mich von Neuss nach München. Dort habe ich einmal hinein geschnuppert, eine spannende Ausbildung mit Hand und Fuß.Die qualifizierte Ausbildung zu professionellen Senioren-Assistenten wird hier im Süden Deutschlands z.B. in derHelp-Akademie München durch sehr engagierte und besonders qualifizierte Dozenten durchgeführt, die selber in allen Ausbildungs-Bereichen aktiv arbeiten oder gearbeitet haben.Die Studienteile sind in Modulen buchbar, in insgesamt 135 Stunden werden alle wichtigen Themen wie, Gesundheit, Fitness im Alter, Psychologie, Demenz, Basale Stimulation, Umgangsformen mit Senioren, Abrechnungsmodalitäten usw. gelehrt.Für die Damen und Herren die selbständig arbeiten möchten wird die Ausbildung bei Help durch ein Zusatzmodul zur Betriebswirtschaft, zum Marketing und Hilfe zur eigenen Selbständigkeit ergänzt. Hiermit wird den studierenden der Start in die Existenzgründung erleichtert.Dieser neue Berufszweig ist eine interessante Möglichkeit, sich sozial zu betätigen und damit wirtschaftlich unabhängig zu werden.



Bildinformation: Senioren-Assistenz Help