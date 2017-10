HR7 liegt in 2017 klar "auf Kurs"

Der Hamburger Personaldienstleister HR7 GmbH The Job Factory zieht zum Ende des 3. Quartals eine positive Zwischenbilanz: Mit gut 15 % über dem Vorjahr liegt das Unternehmen auf Plan und entwickelt sich auch im Geschäftsjahr 2017 erwartungsgemäß. Damit setzt HR7 auch im 6. Jahr den bisherigen Wachstumskurs konsequent fort."Wir sind mit dem laufenden Geschäftsjahr mehr als zufrieden und haben unsere Marktposition weiter ausbauen können, so Dr. Ralph Hartmann, Geschäftsführer, zur Entwicklung des Unternehmens. "Besonders erfreulich ist die Entwicklung an unserem neuen Bürostandort Lübeck. Nach einem guten Start im Juni diesen Jahres haben wir hier ein sehr zufriedenstellendes 1. Quartal abgeliefert und unsere Ziele und Erwartungen klar übertroffen, so der Geschäftsführer. "Unser Team macht einen hervorragenden Job und setzt unseren Qualitätsanspruch professionell um, so Dr. Michaela Hartmann, verantwortlich für Finanzen und Personal. Das Unternehmen wächst seit Gründung kontinuierlich im zweistelligen Bereich und knüpft auch in 2017 offenbar an diese Entwicklung an. Die hohe Qualität der Arbeit wurde bereits in 2016 durch diverse Auszeichnungen belohnt: HR7 wurde nicht nur in Hamburg zum Top-Dienstleister gekürt, sondern konnte sich diesen Titel nach einer Focus-Analyse auch deutschlandweit sichern. Kompliment, starke Leistung! Insidern zufolge steht HR7 auch für das Jahr 2017 ganz oben im Focus-Ranking. Die Ergebnisse der Analyse werden im November veröffentlicht. Als interessierter Beobachter der Branche darf man gespannt darauf sein, welche Position das Unternehmen in 2017 einnehmen wird. Wir wünschen viel Erfolg und werden auch weiterhin über die Entwicklung von HR7 berichten.



