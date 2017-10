360°-Panorama-IP-Überwachungskamera mit WLAN und Nachtsicht, Full HD

Die sieht einfach alles - hochauflösend in Full HD: Mit 180° Bildwinkel, 360°-Rundumsicht per App und Infrarot-Nachtsicht hat man bei Tag und Nacht ganze Räume bestens im Blick - ohne tote Winkel!Live dabei sein: Dank WLAN-Anbindung und kostenloser App für Smartphone und Tablet-PC sieht man live, was vor sich geht. Clever: Die Bewegungserkennung informiert über jede Aktivität vor der Linse mit einem Bild auf dem Mobilgerät.Weltweit volle Kontrolle: Die Aufnahme per App starten oder sich die gespeicherten Videos anschauen. Das aktuelle Geschehen lässt sich direkt auf dem Mobilgerät festhalten! Dank integriertem Mikrofon und Lautsprecher interagiert man zudem jederzeit mit Personen vor der Kamera.Schnell eingerichtet - unter Android und iOS: Die App herunterladen und das Mobilgerät mit dem WLAN-Netzwerk verbinden. Schon lässt sich die Überwachungshelfer von 7links per Fingertipp koppeln!Unser Tipp für die mobile Überwachung: Mit einer USB-Powerbank wird die Kamera auch fernab von einer Steckdose mit Energie versorgt. So kann man die Kamera an praktisch jedem Ort platzieren.- Volle Raum-Übersicht dank riesigem Panorama-Bildwinkel: je 180° horizontal und vertikal- Ideal zum Überwachen von Haus, Ferienwohnung, Büro u.v.m.- Full-HD-Videos mit 1920 x 1080 Pixeln bei 25 Bildern/Sek.- H.264-Videocodec: platzsparende Aufnahmen bei hoher Videoqualität- Lichtstarkes Fischaugen-Objektiv mit 1,2 mm Brennweite, Blende f/1,2- Infrarot-Nachtsicht mit bis zu 10 m Reichweite- Bewegungserkennung für Push-Benachrichtigung mit Bild auf Smartphone und Tablet-PC mit installierter App- Kostenlose App für Android und iOS, erhältlich bei Google Play und im App Store: Live-Ansicht mit verschiedenen Ansichts-Modi inkl. 360°-Rundum-Sicht, Aufnahme-Zeitplan u.v.m.- Weltweiter Zugriff vom Mobilgerät- Mit Lautsprecher und Mikrofon für 2-Wege-Kommunikation- WiFi-kompatibel: unterstützt die WLAN-Standards IEEE 802.11b/g- Speicher: Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)- Halterung zum Anschrauben an Wand oder Decke- Anschlüsse: microSD-Kartensteckplatz, Micro-USB (zum Laden), LAN (RJ-45)- Stromversorgung: 5 Volt per Micro-USB (USB-Netzteil bitte dazu bestellen)- Masse (Ø x H): ca. 110 x 47 mm, Gewicht: 94 g- Überwachungskamera IPC-520.wide inklusive USB-Stromkabel, Montagematerial und deutscher AnleitungPreis: CHF 149.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 299.95Bestell-Nr. NX4370Zur 360°-Panorama-IP-Überwachungskamera mit WLAN und Nachtsicht, Full HD



