Synchronprägung bringt"s - Expona Commercial Designbelag

Expona Commercial - anspruchsvoller Design BodenbelagAnspruch der Expona Commercial Designbelag Kollektion ist nachhaltige Robustheit gepaart mit authentischen und innovativen Oberflächen. Auf exponierten Flächen mit hoher Belastung zeigt sich täglich der Wert hochwertiger Dekorprints, naturgetreuer Oberflächenprägung und hoher Belastbarkeit. Planer und Bauherren schätzen die Erfahrung von Objectflor, die besonders in der Kollektion Expona Commercial einfließt. Expona Commercial Designbeläge orientieren sich an Originalmaterialien um Designs zu realisieren, die mit dem Original nicht möglich wären. Die Dekore, maßgeblich für den ausgesprochen natürlichen der Bodenbeläge, werden mit bis zu sechs separaten Farbzylindern und ausgesuchten Sonderfarben auf dieDekorschicht gedruckt. Das macht die Farbwiedergabe einmalig brillant. Insgesamt 19 unterschiedliche Oberflächenprägungen werden für Expona Commercial, abhängig vom Design, besonders natürlich an das Dekor angepasst oder dekorsynchron bzw. speziell auf das Dekor geprägt. Das Ergebnis ist ein herrliches Sortiment von 80 Dekoren, davon 52 Holzdesigns, 15 Steinoptiken und 12 beeindruckende Effektdekore.Vinyl-Designbelag - für hohe Beanspruchung geeignetExpona Commercial Vinyl-Designbeläge bieten höchste Qualität. Wie gemacht für beeindruckende Raumkonzepte und individuelle Raumgestaltung. In der Verlegung wird jeder Boden zum Unikat. So wie es auch die Natur gewollt hätte. Aber: dank Kunststoff deutlich strapazierfähiger. Expona Commercial Fliesen und Planken überzeugen mit einer Gesamtstärke von 2,5 mm und der Nutzschicht von 0,55 mm. Sie bestehen aus mehreren Schichten, die thermisch verpresst und damit fest verbunden sind. Expona Commercial Design-Bodenbeläge lassen sich einfach reinigen. Die Oberfläche ist bereits werkseitig mit der lebenslang einpflegefreien, exzellenten PUR-Vergütung versehen. Expona Commercial Böden sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Und sie haben beim Begehen einen sehr angenehm leisen Klang. Expona Commercial Bodenbeläge sind zertifiziert und biobased, d.h. sie enthalten nur phthalatfreie und biologische Weichmacher.Die Expona Commercial umfasst nicht weniger als 8 Themenwelten.Die Expona Themenwelt "Blond" ist hell und freundlich mit dem Spirit: Back to Nature. Natürliche, von der Sonne gebleichte Farben bewahren die Empfindungen des vergangenen Sommers: die Wärme auf der Haut, das Kitzeln unter nackten Füßen und die Helligkeit hinter geschlossenen Augenlidern.Die Expona Themenwelt "Light" stellt strahlende Helligkeit in den Mittelpunkt ihrer Dekore. Den Blick ins Licht der Sonne gerichtet, ist alle Dunkelheitschnell vergessen. Strahlende Helligkeit tritt an ihre Stelle und verspricht tiefe Reinheit und eine vollkommene Harmonie.Expona Commercial "Eroded" greift das Thema Vintage auf. In Würde gealterte Flächen zeigen Ihren Charakter. Visuelles Geschichtenerzählen: Glatte Oberflächen lösen sich auf und gewähren Einblick in das, was sie sonst verbergen. Es entsteht ein schillerndes Abbild der Vergangenheit, prall gefüllt mit Erinnerungen und Leben.Die Expona Unterkollektion "Style" hat sich industrialen Texturen und Mustern gewidmet. Gewachsen oder gebaut, glatt oder rau, kühl oder warm: Konstruktive, technische und artifizielle Strukturen entwickeln eine ganz eigene Formensprache von hoher visueller Ästhetik und dem begehrten industriellen Chic.Expona Commercial "Metro" bemüht die vielfältigen Schattierungen urbaner Materialien. Eine nicht enden wollende Palette an Grautönen weckt Assoziationen an Stein, Beton und Stahl, an Architektur und Technik. Die Eindrücke fließen zusammen und formen ein lebendiges Bild der Großstadt, deren Herz nie aufhört zu schlagen."Contrast" stellt Gegensätze in den Mittelpunkt: Schwarz und Weiß, hell und dunkel - das Nebeneinander kontrastierender Extreme fällt ins Auge.Es entstehen einprägsame Strukturen und ausdrucksstarke Muster, die Orientierung geben und wirklich etwas zu sagen haben.Wald und Holz sind die Schlagworte im Themenkreis "Dusky". Lebendiges Holz offenbart noch in der Dämmerung seine bizarren Muster und Texturen. Seine mal glatten, mal rauen Oberflächen verleihen dem Wald mit ihrer vielgestaltigen Zeichnung ein Gesicht mit Charakter.Indian Summer Feeling kommt in der Farbwelt "Auburn" auf. Die ersten frostkalten Nächte drängen sich zwischen die letzten sonnigen Tage. Die Natur entfaltet ein feuriges Farbenspiel: Tiefrote und goldene Akzente erwärmen die Brauntöne des herbstlichen Laubs.Wer einen hohen Anspruch an Design und Individualität stellt, bekommt mit der Expona Commercial Designbelag Kollektion eine Auswahl moderner Bodenbeläge, die so kein anderer Hersteller bieten kann. Expona Commercial erhalten Sie im Fachhandel wie zum Beispiel unter allfloors.de



Bildinformation: Expona Commercial - anspruchsvoller Design Bodenbelag für Profis (Bildquelle: @ Expona Domestic by Objectflor)