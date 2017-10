Herbsturlaub für mehr Wohlbefinden nutzen - Erstklassige Wellnessangebote im Hotel Lambert bei Polen-Wellnessurlaub.de

Herbstzeit ist Wellnesszeit:Wenn die Tage wieder kürzer und kälter werden, entscheiden sich viele Urlauber für einen Wellnessurlaub. Denn ein Wellnessurlaub im Herbst ist genau das Richtige, um neue Kraft und Energie zu schöpfen und vor allem die Abwehrkräfte zu stärken, dabei entspannende und anregende Massagen zu genießen. Vielseitige Massagearten dienen zudem der Gesunderhaltung des Körpers; lösen Verspannungen, fördern die Durchblutung, regen den Stoffwechsel an, stärken Muskulatur und Bindegewebe, steigern die körperliche und geistige Vitalität. Warme Wellnessbäder, Sitzungen in der Salzgrotte und Saunagänge stärken das Immunsystem. Perfekt, um sanft und gesund in die kalte4-Sterne-Wellnesshotel Lambert mit traumhaftem Meerblick:Das Strand- und Wellnesshotel Lambert im beschaulichen Badeorts Ustronie Morskie bietet den perfekten Rahmen für einen erholsamen und komfortablen Ostsee- und Wellnessurlaub. Das 4-Sterne-Hotel liegt in hervorragender Lage direkt am Meer und dicht am Strand und bietet eine traumhafte Aussicht auf die blaue Ostsee. Das im Jahr 2013 erbaute Wellnesshotel bietet Gästezimmer in sechs Kategorien, ein À-la-carte-Restaurant und einen Spa- und Wellnessbereich an. Die Zimmer sind allesamt zeitlos und elegant mit stilvollen Holzmöbeln und wertigen harmonisch aufeinander abgestimmten Materialien eingerichtet und mit allem zeitgemäßen Komfort ausgestattet. Warme braune-beige Farben und stimmungsvolle Beleuchtung runden das Gesamtbild ab und verleihen den Zimmern eine natürliche Wohlfühlatmosphäre.Herrliche Wellness-Oase im Hotel Lambert:Der schöne und stilvolle Spa- und Wellnessbereich mit vielfältigen Einrichtungen, der in zwei Zonen aufgeteilt ist, bietet das richtige Ambiente, um sich zu entspannen - eine Oase zum Wohlfühlen und Verweilen. Das Hallenbad mit Jacuzzi, Bernsteingrotte, Salzgrotte und fünft verschiedene Saunen von der klassischen Trockensauna über trockene Kräutersauna, das wohltuende Aroma-Dampfbad, das schonende Sanarium (Soft-Sole-Dampfbad) bis hin zur muskelentspannenden Infrarot-Sauna sorgen für ein abwechslungsreiches Wohlfühlprogramm. In stimmungsvollen Behandlungsräumen kann man sich rundum verwöhnen lassen und die Auswahl an Wellnessanwendungen lässt keine Wünsche offen - das Angebot reicht von verschiedenen Massagen über Peelings, hochwertige traditionelle und innovative Gesichts- und Körperbehandlungen bis hin zur Physiotherapie.Erstklassige Reiseangebote im Hotel Lambert exklusiv und traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.de:Wer sich für einen Wellnessurlaub im Hotel Lambert mit dem Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de entscheidet, wird voll auf seine Kosten kommen und Wellnesstage entspannt beim gastfreundlichen Gastgeber verbringen. Vielfältige Reiseangebote zum Entspannen und Wohlfühlen werden im Internet auf der eigenen Website zur Verfügung gestellt und können mittels des Buchungsformulars auf Anfrage gebucht werden. Die Wellnessangebote sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von Wellnessangeboten im Überblick:• Arrangement: „Wellnesszeit Fruchtig & Frisch“• Buchungstermine: Bis 21.12.2017 (nach Verfügbarkeit)• Dauer: 3 Tage / 2 Nächte• Preise: Ab 120,- € pro Person und Arrangement (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Inklusivleistungen:1. 2 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl2. Halbpension mit Frühstück und Abendessen vom Buffet3. Ein Obstkorb bei Anreise auf dem Zimmer4. Jeden Tag frisch gepresster Obstsaft5. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts6. Nutzung der Schwimmbadzone und des Wellnessbereiches7. Eintritt in den Nachtclub8. Kostenloses WLAN9. Inkl. 1 x Aroma-Massage mit ätherischem Öl aus Früchten (50 min)10. Inkl. 1 x kosmetische KonsultationWeiterführender Link zu den Wellnessangeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,19,hotel-lambert-medical-spa Polen-Wellnessurlaub.de - Ihre Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Polen-Wellnessurlaub.de