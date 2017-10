Speed Drink - Bestellen, wenn der Kellner nicht guckt!

Bereits im Juli 2017 wurde die Speed Drink App erstmals im Herzschlag Brandenburg an der Havel getestet. Die App hat die Testphase bestanden, welche nun abgelöst wird von der verbesserten 2.0 Version.Nun wird auch in ganz Deutschland die neuartige App in den verschiedensten Einrichtungen installiert.Es gibt nun ein neues, modernes Design der App sowie des Systems für die Lokale und neue Möglichkeiten zu entdecken. Die Oberflächen für den Gastronomen und deren Gäste sind nun noch benutzerfreundlicher gestaltet.Die Möglichkeiten erstrecken sich vom Bestellen aus der Karte oder zum Mitnehmen, über das Reservieren von Tischen und bargeldlosem Bezahlen, bis hin zum Kellner-Ruf per Knopfdruck. Und das alles per App und ohne das oftmals lange Warten auf das Personal. Innovativer kann Zeit sparen für Kunden und Lokal nicht sein.Die Anwendung dieses Systems ist äußerst vielseitig und kann fast in alles gastronomischen Lokalen verwendet werden. Dabei stellt das Speed Drink System einen zusätzlichen Service dar, welchen die Gastronomen ihrer Kundschaft bieten können. Für die Liebhaber der klassischen Bestell-Methode geht also nicht unbedingt etwas verloren.Die Firma Speed Drink e.K. freut sich über Gäste, die diese Brandenburger Erfindung testen möchten. Dazu gibt es auf der Facebook-Seite einen QR-Code für die Testumgebung. Dort kann jeder im Speed Drink Demo Lokal, welches nähe Berlin angelegt ist, erste Eindrücke erhalten.Bei Fragen oder Interesse zum System kann sich gerne an die 0174/4606836 gewendet werden.



Bildinformation: Bestellen, wenn der Kellner nicht guckt! / Speed Drink