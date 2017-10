CSU/CDU-Plan für „Sondierungsgespräche 2017!“

1.Nur Parteien, die mit den Themen „Mehr Sicherheit“ und „Bekämpfung der Kriminalität“ nebst „Begrenzung des Flüchtlingszustroms“ Wahlkampf betrieben, hatten (genügend) Wählerstimmen erhalten. Wir müssen jetzt liefern, oder 2021 sind wir tot.2.CDU/CSU müssen wieder ernsthaft für Rechtsnationale Themen einstehen.3.Der Zusammenhalt der Gesellschaft gelingt nur, wenn Kriminelle, Korrupte und Schmarotzer was auf die Fresse kriegen, um nicht mehr so weiter zu machen; zu Lasten der Hilflosen, Armen und Zurückgelassenen.4.Wir müssen aufhören mit der Lüge von der „Vollbeschäftigung“. Bis zu 2 Milliarden Klimaflüchtlinge werden auch Deutschland in den nächsten Jahrzehnten radikal verändern. Multikulti wird Realität, auch ohne die Grünen oder Linken an der Macht. Die CSU wird nicht jeden Flüchtling aufhalten können.5.Wir müssen auch eingestehen, dass wir unsere Bürger belogen haben, hinsichtlich der Rente. Denn wer nicht selbst vorsorgen kann durch ein hohes monatliches Einkommen, der wird im Alter von Armut bedroht sein.6.Wir müssen abkommen von unserer Obergrenze, denn es wird sie nicht geben. Vielleicht können wir auch die Wahl 2021 überstehen, wenn wir einen Richtungspfeil kreieren, um auf der Rechten Seite zu wildern. Denn nur die AFD will eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen durchsetzen, egal wie.7.Wir wünschen uns eine Deutsche Kultur mit Reinheitsgebot usw. Leider ist der Begriff „Kultur“ in Deutschland geächtet. Trotzdem verwenden wir diesen; aber im Punkt 6 vorher, um für Verwirrung zu sorgen. Denn die Punkte „Identität, Heimat, Leitbild, Werte und Zusammenhalt“ passen zusammen, hier in Punkt 7. Und was ich sagen wollte, auch ich bin gegen eine Afrikanisierung, Arabisierung usw. Aber Thilo Sarrazin…ach man, wie drücke ich das bloß aus? So viele nicht integrierte Türken in Deutschland…Scheiße, das geht nicht im Nachkriegsdeutschland…Hitler hat uns dazu verdammt, nicht mehr gegen sondern immer nur dafür zu sein…das ist der Fluch auf Deutschland…Deutschland gibt Geld, nimmt auf…ist immer freundlich und nie kämpferisch…nur Autos dürfen wir unter Korruptionsverdacht in die Welt drücken…Mama, was soll ich bloß schreiben…“Mein Sohn, schreib so, dass das keiner versteht, benutze aber ruhig das böse Wort Leitkultur…das kommt bestimmt gut…“8.Die CSU ist die AFD, nur die Vereinigung AFD hat Rechtsradikale und Hetzer in ihren Reihen und deshalb kann die AFD doch nicht die CSU sein und wird es wohl auch nie werden. Und angefangen hatte die AFD mit Parolen gegen Europa und auch das geht nicht, weil ja viele von uns aus der CSU vom Europaparlament bezahlt werden, Stoiber (von November 2007 bis Oktober 2014 Leiter einer EU-Brüssel-Arbeitsgruppe) so seine Pensionen auffrischt…Das ist ja ein sich selbst stützendes und ernährendes System, das kann man nicht einfach so auflösen, denn dann fehlt uns Geld und wir haben es auch schwerer, einen neuen hoch dotierten Posten zu kriegen. Natürlich kann man das auch so wie Schröder machen, geht nach Russland…9.Wir müssen alles dafür tun, dass keine neue Mehrheitsbeschafferin in unseren so angenehmen Selbstbedienungsladen eindringt. Die Grünen bleiben klein. Auch weil sie glücklich sind bei uns, genießen ja auch die finanziellen Vorteile des Systems; Trittin ist zwar ein Fundi, so ein Pseudo-Nörgler, aber... Özdemir könnte in der CDU sein, so wie Kretschmer bei uns in der CSU. Die NPD haben wir korrumpiert, die Reichsbürger machen wir auch platt…Hoffentlich gibt´s in Deutschland keinen Macron, Kurz oder Beppe Grillo. Solche könnten gefährlich werden für unsere Demokratie (Pseudo-Demokratie?).10.Wir haben es an sich gut hingekriegt. Durch Kriege und Kranke gibt es viele Unruhen auf der Welt. Terroristen bedrohen das Leben ganz normaler Bürger. Klasse, so wünschen sich natürlich die Bürger Polizisten und Konservative Parteien. Stellt euch mal vor, die Bürger würden erkennen, dass nur der linksorientierte und grüne Weg der Weg ist für ECHTE Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Wie schrecklich wäre eine solche Welt, keine Kriege, keine Attentate und keine CDU/CSU und FDP mehr? Wir wären alle arbeitslos! Also liebe Brüder und Schwester, lasst uns heraus posaunen, das alle Bürger die Konservativen lieben, weil es „Die Neue Moderne“ ist.Quelle BamS, 08-10-2017, Seite 4



Bildinformation: Marc van Schmidkind