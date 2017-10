Gezielte Markenplatzierung

Pressemitteilung von GMC Global Management Consultants AG

Die Platzierung der eigenen Marke muss gut geplant sein

Die richtige Platzierung einer Marke spielt eine wichtige Rolle im Bereich Marketing. Dies bedeutet ein langfristiger Aufbau einer Marke und eine Planung, die über Jahre wirksam Erfolge erzielt. Marken wie Coca Cola oder Nutella sind Synonyme für erfolgreiche Marken und gelungene Markenkonzepte.



Markenguthaben ist gleichzusetzen mit Begriffen wie Markensympathie, -vertrauen und -loyalität.



Im Markenmanagement ist es wichtig, wie man Markenentwicklung definiert, so Rieta Vanessa de Soet von der GMC Global Management Consultants AG.



Eine entscheidende Rolle spielt die Dynamik einer Marke. Wie soll die Marke im Spannungsfeld zwischen Kontinuität und Aktualität profiliert werden? In welchem Zeitraum sollen neue Dienstleistungen unter der bestehenden Marke eingeführt werden?



Selbstverständlich müssen auch die erwünschten Wechselwirkungen festgelegt werden: Welche Auswirkungen sind von neuen Leistungen auf den Markenkern und das Markensystem zu erwarten?



Hierbei ist der Nutzen das A und O. Zwischen der Stammmarke und der erweiterten bzw. neuen Dienstleistung darf es zu keinem Erfolgsgefälle kommen, so Rieta de Soet, die in ihrem Unternehmen der GMC AG langjährige Erfahrungen sammeln konnte.



Ist nämlich die Erweiterungsdienstleistung ein Flop, kann sich das auch negativ auf das Hauptprodukt auswirken. Ist es einmal so weit gekommen, ist es schwer das Vertrauen seiner Kunden wieder zu gewinnen.



Rieta Vanessa de Soet vertritt konsequent die Meinung, dass eine gute Markenpolitik auf lange Sicht den Gewinn des Unternehmens auf einem bestimmten Level hält.

GMC AG mit Hauptsitz in Zug/Schweiz, ist mit zahlreichen Business Centern international in Amerika, Australien, Asien und Europa vertreten. In seinen Business Centern stehen Betriebswirte, Steuerberater, Marketing- und Unternehmensberater den Kunden zur Verfügung, die seit über 20 Jahren in den Bereichen Business Center, Firmengründung und Managementberatung tätig sind.

