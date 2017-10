Günstige Neuwagen-Angebote – gefunden bei derneuwagenrabatt.de

Das Leben könnte so schön und einfach sein, wenn es nicht ständig irgendwelche Probleme gäbe, mit denen man sich herumplagen muss und die einem den Schlaf, die Nerven und die Zeit rauben. Eine dieser Bewährungsproben ist der Neuwagenkauf.Das merkt der Autokäufer vor allem dann, wenn er sich dazu entschließt, die ganze Sache selbst in die Hand zu nehmen. Denn das ist nun mal kein Kinderspiel, sondern eine nervenaufreibende, zeit- und arbeitsintensive Angelegenheit. Wer diese Herausforderung annimmt, der muss viel Zeit, Geduld und Energie in das Durchstöbern von Kleinanzeigen, Websites, Katalogen und Zeitungen investieren, um den Autohändler seines Vertrauens und die besten Neuwagen-Angebote zu finden. Und ganz nebenbei muss der Verbraucher auch noch die nötige Mühe und Disziplin aufbringen, um in dem undurchdringlichen Tarif-, Rabatt- und Angebots-Dschungel den Überblick zu behalten, der ihn aufgrund der Vielzahl von Autohändlern erwartet. Da hilft es nur, einen kühlen Kopf zu bewahren. Bei dem Stress, dem Frust und dem Ärger, die dabei vorprogrammiert sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die meisten Autokäufer verzweifeln.Aber man kann auch einen anderen Weg gehen. Alternativ dazu kann man auch einen professionellen Dienstleister im Autohandel mit der Neuwagen-Vermittlung beauftragen und sich eine Menge Stress und Ärger ersparen.derneuwagenrabatt.de – Neuwagen-Vermittlung in Schleswig-HolsteinDies ist der Geschäftsbereich von www.derneuwagenrabatt.de . Die inhabergeführte Neuwagen-Vermittlungs-Agentur hat ihren Sitz im Schulkamp 2a in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein. Bereits im Jahre 2011 gegründet und schon 6 Jahre lang erfolgreich auf dem deutschsprachigen Markt etabliert, hat sich das Unternehmen auf die Vermittlung von deutschen und EU Neuwagen der Mittel-, Ober-, Luxus- und Sportklasse und im Premiumsegment spezialisiert. Sie kooperiert deutschlandweit mit Autohäusern und vermittelt Käufer an das günstigste Autohaus ihres Wunschmodells aus dem gesamten Bundesgebiet.Klasse statt Masse – das ist das Versprechen, das die Agentur ihren Kunden gibt und der Maßstab, an dem sie sich messen lassen will. Sie verfolgt eine Unternehmensphilosophie, die den Autokäufer und seine individuellen Ansprüche und persönlichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Und das gelingt ihr mit einem Geschäftsmodell, das auf Servicequalität und Verbraucherfreundlichkeit ausgerichtet ist und mit dem sie ihren Kunden einen echten Mehrwert bietet und sich von ihrer Konkurrenz ganz klar abhebt. Sie überzeugt mit einem Service ( www.derneuwagenrabatt.de/unser-service/ ), der Verbrauchern gleich eine ganze Reihe von attraktiven Vorteilen bietet.Spar- und Rabattmöglichkeiten beim NeuwagenkaufDer größte Vorteil für den Verbraucher sind die vielen Spar- und Rabattmöglichkeiten beim Neuwagenkauf. Das Unternehmen erstellt für seine Kunden auf Anfrage individuelle Neuwagen-Angebote. Dies geschieht unter Berücksichtigung der besten Konditionen und der höchstmöglichen Rabatte, so dass die Agentur die unschlagbar günstigsten Angebote machen kann. Sie erhebt keinen Aufpreis auf Fahrzeuge und kann Neuwagen daher unter dem UVP-Preis der Hersteller zum Kauf oder Leasing anbieten. Somit können Käufer hier bis zu -39 Prozent gegenüber dem UVP-Hersteller-Listenpreis sparen.Maßgeschneiderte Neuwagen-AngeboteWeitere wichtige Pluspunkte für den Verbraucher sind die flexiblen, maßgeschneiderten Neuwagen-Angebote und das große Sortiment an verschiedenen Markenmodellen ( www.derneuwagenrabatt.de/markenwelt/ ). Das Unternehmen verfügt über ein breites Netzwerk von Geschäftsbeziehungen zu Autohäusern in ganz Deutschland, mit denen es schon seit vielen Jahren erfolgreich zusammen arbeitet. Auf dieses Business-Netzwerk kann es bei Bedarf jederzeit zurückgreifen und somit eine Vielzahl von unterschiedlichen Bezugsquellen und Vertriebswegen für die Neuwagen-Vermittlung nutzen.Dieser Wettbewerbsvorteil macht es zu einer Auto-Mehrmarken-Vermittlung, die ihren Kunden eine große Auswahl aus über 30 Automarken von gängigen bis hochkarätigen Markenmodellen bieten kann. Dank der Vielzahl von unterschiedlichen Bezugsquellen kann sie bei der Angebotserstellung besser auf die persönlichen Ansprüche von Autokäufern eingehen und Sonderwünsche nach bestimmten Ausstattungsmerkmalen erfüllen und ihren Kunden individuelle, zielgruppengerechte Neuwagen-Angebote machen, die für jeden Geschmack, jedes Budget und jedes Alter geeignet sind. Hier findet jeder, was er sucht.