Kostenloser Online-Kongress „Down Syndrom – leicht.er.leben!“ im November 2017

Bonn, 10.10.2017 – Vom 10.-19. November 2017 findet ein Online-Kongress zum Thema Down Syn-drom statt, der von engagierten Familien, Experten, Ärzten und Coaches getragen wird. Die Teilnahme ist einfach unter www.downsyndromkongress.de möglich Das Symposium bietet in Interviewform Informationen aus allen Lebensbereichen, die mit dem Down Syndrom zu tun haben. Es werden Erfahrungen von Familien, Lebenstipps von Coaches, Erkenntnisse aus Medizin und Forschung und das ganz praktische Leben von Menschen mit Down Syndrom vorgestellt und diskutiert.Eltern am ScheidewegIm letzten Jahrzehnt hat die Lebenserwartung und Lebensqualität von Menschen mit Down Syndrom stark zugenommen. Trotzdem entscheiden sich heute neun von zehn werdende Eltern gegen das ungeborene Kind. Um Eltern am Scheideweg und alle Beteiligten zu unterstützen, zeigt der Kongress-auf, wie sich ethische und lebenspraktische Fragen lösen lassen und ein glückliches Leben mit behin-dertem Kind aussehen kann.Praktischer AblaufDie Teilnehmer melden sich auf www.downsyndromkongress.de an. Sie erhalten im Kongresszeitraum per E-Mail die Links zu den Interviews des Tages. Die Videos stehen jeweils für 24 Stunden zur Verfügung und können zu jeder Tageszeit bequem auf PC, Tablet oder Smartphone angesehen wer-den. Durch die rein virtuelle Veranstaltung entstehen den Teilnehmern keine Reisekosten. Zur Vorbereitung des Kongresses findet ein Austausch in der dazugehörigen Facebookgruppe statt: www.facebook.com/downsyndrom.leicht . Der Online-Kongress „Down Syndrom – leicht.er.leben!“ begrüßt ausdrücklich die Teilnahme von Ärz-ten und Medizinstudenten. Sie sind bereits heute oder zukünftig die wichtigsten Ansprechpartner für Eltern von Kindern mit der Diagnose Down Syndrom, vorgeburtlich und später.Weitere Informationen und Anmeldung stehen ab sofort zur Verfügung unter www.downsyndromkongress.deKontakt zur Veranstalterin:Mareike FuiszTelefon: 0171 83 24 681E-Mail: mareikefuisz@hotmail.comAgentur:



Bildinformation: Mareike Fuisz setzt sich leidenschaftlich für Familien mit Kindern mit Down-Syndrom ein