Deutscher Musterhauspreis 2017

Nach drei Monaten und über 15.000 Stimmen ist es endlich soweit: Die Preisträger des Deutschen Musterhauspreises 2017 - und damit die beliebtesten Musterhäuser Deutschlands - stehen fest. 36 Ausstellungshäuser renommierter Hersteller lieferten sich in den Kategorien Einfamilienhaus, Stadtvilla und Premiumhaus ein spannendes Rennen um die Gunst der hausbauinteressierten User von www.musterhaus.net In der Kategorie Einfamilienhaus setzte sich der Fertighaushersteller RENSCH-HAUS gegen die starke Konkurrenz mit dem Musterhaus Innovation R Bad Vilbel durch.Das Musterhaus, das den Namen "Innovation R" trägt, zeigt bereits auf den ersten Blick was in ihm steckt. Markante kubische Elemente wie der Flachdach-Anbau oder die zweigeschossigen Erker verleihen der klassischen Satteldacharchitektur einen markanten Charakter. Die klaren Formen werden auch in der Terrasseneinfassung und der Überdachung des Hauseingangs fortgeführt. Farbige Putzapplikationen und moderne Faserzementplatten an der Fassade setzen dazu wirkungsvolle Akzente und betonen die großzügigen Verglasungen. Der hohe Kniestock von 2,25 m ermöglicht zwei Vollgeschosse mit insgesamt 167 m² Wohnfläche nicht eingerechnet die 26 m² des Anbaus und die Eingangsüberdachung.Für alle Bauinteressierten, die sich am schlüsselfertigen Objekt einen Eindruck vom Siegerhaus und der baulichen Leistungsfähigkeit eines modernen Holzfertighausunternehmens machen wollen, besteht in der "Ausstellung Eigenheim und Garten" die Gelegenheit. Das Musterhaus "Innovation R Bad Vilbel" ist mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.Adresse Musterhaus:Ausstellung Eigenheim & GartenLudwig-Erhard-Straße 52 + 5361118 Bad Vilbel Telefon 06101 583450badvilbel@rensch-haus.com



Bildinformation: Musterhaus Innovation R Bad Vilbel von RENSCH-HAUS