Erstmals betritt koreanisches Kapital den finnischen Immobilienmarkt

München/Helsinki, 9. Oktober 2017. GLL Real Estate Partners GmbH, München, hat jetzt für koreanische Investoren in Finnland ein Logistikportfolio mit fünf Immobilien und insgesamt 135.000qm Gewerbeflächen erworben. Das Investitionsvolumen liegt in dreistelliger Millionenhöhe. GLL hat damit das erste koreanische Engagement auf dem finnischen Immobilienmarkt in die Wege geleitet.Verkäufer des Portfolios ist Ness, Risan & Partners ("NRP"), ein norwegischer Investment Manager, der auf alternative Anlagen spezialisiert ist. Wilfast Föryaltning AB war Property Manager des Portfolios. Die fünf Immobilien befinden sich an strategisch wichtigen Standortenunter anderem bei Helsinki und Tampere. Insgesamt finden sich im Umkreis von zwei Fahrstunden um die Immobilien über 90% der finnischen Bevölkerung. Die Gebäude sind langfristig an Posti, das Post- und Logistikunternehmen des finnischen Staates, vermietet.Der Käufer wurde beraten von Castren & Snellmann, KPMG und von JLL, der Verkäufer von Borenius und CBRE. Die Helaba finanziert die Akquisition; sie ist gleichzeitig Sole Underwriter und Agent. Die Helaba ist seit 2006 in Finnland und den nordischen Märkten aktiv.Florian Geistmann, GLL-Akquisitionsteam: "Wir sind überzeugt, dass die Assets aufgrund ihrer Qualität, den strategisch wichtigen Logistikstandorten und ihrer langfristigen Vermietung an einen Nutzer mit höchster Bonitäteine nachhaltige Investition darstellen."Florian Winkle, GLL Business Development: "Wir freuen uns ganz besonders, dass es uns aufgrund unseres hervorragenden Marktzugangs zum wiederholten Male gelungen ist mit dem richtigen Investmentprodukt einen neuen Markt für koreanisches Kapital zu erschließen."



