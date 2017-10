Buchveröffentlichung Bruchstücke des Glücks – Neue Lyrik

Am 11. Oktober erscheint das dritte Poesie-Werk "Bruchstücke des Glücks" der Lyrikerin Xenia Hügel im Verlag PYRAMIDIS Audio – Sound & Media. Die Autorin beschreibt das Buch als eine Sammlung glücklicher Momente.Die Rhein-Neckar-Zeitung titelte „Das Glück verbirgt sich in den kleinen Momenten des Lebens“ und berichtet über Hügels bisherige Aktivitäten als Schauspielerin, Schriftstellerin und Dichterin. Die Fränkischen Nachrichten berichteten außerdem in ihrem Artikel „Die Glücksmomente des Tages erkennen“ über das Engagement der Autorin in der Jugend und Kinderarbeit und über ihre Vielseitigkeit.Diese Wandelbarkeit und Begeisterung merkt man auch in den Gedichten der Poetin. Diese befassen sich auf emotionale Weise mit dem schönsten Streben der Welt. Eine individuelle Wahrheit und reale Wirklichkeit. Xenia Hügel vermittelt die Konzentration auf das Glück. Man subtrahiere die Angst und das Glück bleibt. Das Denken und Fühlen sollte auf das Positive ausgerichtet sein.Die Leserinnen und Leser können die Glücksgefühle, die Wahrheit, nachempfinden und sind versucht, dem Glück entgegen zu gehen. Xenia Hügel zeigt in gefühlten Bildern das kleine und große Glück, kommen Sie mit auf diese Reise.Im Herbst 2017 sind bereits zehn Lesungstermine geplant. Mehr Informationen zu dem Buch, der Autorin, Interviews und Videos sowie Termine finden Sie unter www.facebook.com/neueLyrik/ Buchdetails:Bruchstücke des GlücksXenia HügelPYRAMIDIS Audio – Sound & MediaÜberall erhältlich ab Oktober 2017Buch ISBN 978-3-9503956-3-1eBook ISBN 978-3-9503956-4-8Hörbuch ISBN 978-3-9503956-5-5



Bildinformation: Buchcover Bruchstücke des Glücks