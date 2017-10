IFRS Update Seminar 2017 – Themen veröffentlicht!

Inhalte dieses IFRS Update -Seminars sind insbesondere die Neuerungen der IAS und IFRS Regelungen, die vom IASB verabschiedet worden sind und ab 2018 oder teilweise auch erst ab 2019 umgesetzt sein müssen.Neuigkeiten zur Implementierung von IFRS 9 und IFRS 15, zu Neuerungen in der Konzernbilanzierung sowie praktische Herausforderungen bei der Analyse nach IFRS 16 werden ausführlich besprochen.Alle ausführlichen Themen und Informationen mit der Anmeldung zum dieses IFRS Update -Seminar 2017 sind auf der Internetseite des Wirtschaftscampus unter www.wirtschaftscampus.de/seminare/ifrs/ifrs-update-seminar veröffentlicht oder können persönlich und unverbindlich beim Wirtschaftscampus angefordert werden.Themenschwerpunkte sind:A. Aktuelle Prozesse, Entwicklungen und Pläne1. Bericht über aktuelle Entwicklungen beim IASB2. Aktuelle Entwicklungen bei der DPR e.V.3. Nicht finanzielle Berichterstattung CSR-Richtlinie Umsetzungsgesetz/Entgelttransparenzgesetz4. Aktuelle Entwicklungen im Handels- und SteuerrechtB. Implementierung von IFRS 9 bei Industrieunternehmen1. Klassifizierung und Bewertung von Beteiligungen2. Erfassung von Wertminderungen (vereinfachtes Modell)3. Designation von Sicherungsbeziehungen (General Hedge Accounting)4. Erstmalige Anwendung von IFRS 9C. Neuerungen der Konzernbilanzierung1. Währungsumrechnung im Konzernabschluss E-DRS 332. Änderungen an DRS 20 Konzernlagebericht DRÄS Nr. 83. Verbesserungen an IFRS 8 „Geschäftssegmente“ und IAS 34 „Zwischenberichterstattung“4. Erwerb einer Gruppe von Vermögenswerten, die keinen Geschäftsbetrieb bilden5. Erwerb eines assoziierten oder Gemeinschaftsunternehmens unter gemeinsamer BeherrschungD. Implementierung von IFRS 151. Systematik der Umsatzrealisierung2. Einzelne Anwendungsfragen3. Erstanwendung von IFRS 154. Wechselwirkung von IFRS 9 und IFRS 15E. Praktische Herausforderungen bei Analyse nach IFRS 161. Definition Leasingverhältnis2. Systematik der Leasingbilanzierung3. Einzelne Anwendungsfragen4. Wechselwirkung IFRS 15 und IFRS 16Termin: 23.11.2017Uhrzeit: 9:00 - 17:00 UhrOrt: Mövenpick Restaurant Nürnberg AirportAirport Terminal 1 / 1. OGFlughafenstr. 10090411 NürnbergDas IFRS Update -Seminars 2017 wendet sich an Bilanzbuchhalter, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die nach IFRS bilanzieren und an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Rechnungswesen und Finanzierung, die über IFRS-Grundkenntnisse verfügen.



Bildinformation: Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH